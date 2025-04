Attualità Cecina: Direzione museo e parco archeologico e direzione teatro comunale. Ecco i bandi 16 aprile 2025

Pubblicati i bandi per il conferimento degli incarichi Cecina: Il Comune di Cecina ha pubblicato i bandi per il conferimento degli incarichi di direzione scientifica del Museo Archeologico di Cecina e del parco archeologico di San Vincenzino e quello per la direzione artistica del teatro comunale De Filippo. Si tratta di avvisi pubblici per la raccolta di manifestazione d’interesse e la selezione avverrà per titoli e colloqui. Gli incarichi avranno durata triennale. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/04/2025. I bandi e i moduli da utilizzare per la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.cecina.li.it Seguici



