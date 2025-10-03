Cecina, attivato sito dedicato a elezioni regionali

Cecina: E’ attivo, all’indirizzo elezioni.visitcecina.com, il sito dedicato alle elezioni regionali per i quali gli italiani residenti in Toscana sono chiamati alle urne i prossimi 12 e 13 ottobre.

Attraverso questo strumento informatico gli uffici comunali porteranno a conoscenza dei cittadini tutte le notizie. Sarà possibile conoscere gli orari di apertura dell’ufficio elettorale, i numeri di telefono da chiamare così come fare per richiedere il rinnovo o il rilascio del duplicato della tessera elettorale.

Sul sito sono disponibili le indicazioni per gli elettori temporaneamente residenti all’estero, per il voto domiciliare e per il voto assistito. Dalla sezione del sito “Domande e Risposte” sarà possibile approfondire le modalità di voto attraverso anche dei video tratti dalla comunicazione istituzionale regionale.

Già disponibili da scaricare anche le istruzioni per i presidenti di seggio e lo storico delle elezioni precedenti.

Da domenica 12 ottobre saranno attivi i pulsanti che consentiranno di visualizzare i dati di affluenza alle urne, nei vari orari di rilevazione, e da lunedì 13 ottobre anche il pulsante per assistere allo spoglio delle schede in tempo reale.

Per maggiori info è a disposizione l’ufficio elettorale al numero 0586 611310 e alla e-mail anagrafe@comune.cecina.li.it.

Si informa inoltre che tutti i cittadini che ne hanno necessità, potranno usufruire del servizio di trasporto per il seggio elettorale contattando, con ragionevole anticipo, la Confraternita di Misericordia di Cecina – San Pietro in palazzi O.D.V al numero 0586.669953 e la Società di Pubblica Assistenza di Cecina al numero 0586.680640.



