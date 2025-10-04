Dal classico alla canzone napoletana - Un viaggio tra virtuosismo e tradizione al GIGF 2025
Cecina, Aperture straordinarie Ufficio Elettorale per rilascio tessere elettorali
Cecina: In occasione della prossima tornata elettorale prevista per il 12-13 ottobre 2025 il Comune di Cecina ricorda che tutti i cittadini che debbano ancora ritirare la propria tessera elettorale, oppure ottenerne un duplicato perché smarrita o non più utilizzabile per esaurimento degli spazi, possono richiederla presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Cecina, in Piazza della Libertà n. 30, oltre che nei normali giorni ed orari di apertura al pubblico, anche: lunedì 06 ottobre dalle 15:30 alle 17:30, mercoledì 08 ottobre dalle 15:30 alle 17:30, venerdì 10 ottobre dalle 09:00 alle 18:00, sabato 11 ottobre dalle 09:00 alle 18:00, domenica 12 ottobre dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 13 ottobre dalle 07:00 alle 15:00.