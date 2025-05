Cecina, Aperta oggi la nuova biglietteria di Trenitalia

Cecina: Aperta oggi pomeriggio, dopo i lavori di riqualificazione, la nuova biglietteria del Regionale all'interno della stazione di Cecina (LI). I nuovi sportelli lavorano la parte centrale dell'atrio, dove sono posizionate anche 2 emettitrici automatiche e le validatrici. Il servizio con operatore sarà tutti i giorni dalle 6 alle 20 assicurando alla clientela attivo un servizio completo di vendita ed assistenza.

Un presidio importante, che insieme a quelli presenti nelle stazioni di Follonica, Grosseto e Livorno, assicura supporto alla vendita e customer care sulla linea tirrenica sud, integrando il reticolo regionale delle 22 biglietterie e dei 6 presidi di Customer Care operativi in ​​Toscana gestiti dal Regionale di Trenitalia.

In biglietteria è possibile acquistare tutte le tipologie di biglietti, con emissione cartacea o digitale. Prenota i servizi per i gruppi, ricevi informazioni, supporto e assistenza in tutte le fasi pre e post viaggio.