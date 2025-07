Cecina: 360mila euro per il Palasport di Marina

“Si liberano risorse che investiremo in parcheggi a servizio di Marina”

Cecina: Il Comune di Cecina ha partecipato ad un bando regionale per finanziamenti sugli impianti sportivi con il progetto di riqualificazione, ampliamento e efficientamento energetico del Palasport di Marina. Un intervento che è già in corso per il quale sono stati investiti circa 1,7 milioni di euro. “Si tratta di un bando che favoriva i progetti già in stato avanzato - spiega la sindaca Lia Burgalassi -. Il nostro progetto è risultato primo su 38 andati a finanziamento e ha ottenuto un contributo di 360mila euro. Un ringraziamento agli uffici comunali per un risultato che ci permette di liberare risorse e investirle nel completamento dell’area esterna del palazzetto. In particolare andremo a realizzare dei parcheggi che saranno a servizio dell’impianto sportivo ma anche della scuola in corso di realizzazione proprio alle spalle del palazzetto. Parcheggi gratuiti in un’area lungo viale della Repubblica che potranno essere quindi anche a servizio di Marina”.

Il progetto del Palasport Poggetti di Marina prevede due lotti di lavori: il primo mira alla riqualificazione complessiva dell’attuale struttura tramite rifacimento del campo, impermeabilizzazione degli spogliatoi, ripristino delle torri e sistemazione dell’ingresso. Ma anche la realizzazione di un secondo campo da gioco, omologato per basket, volley, calcetto e tennis, con tribuna e spogliatoi collegati alla struttura già esistente. Il nuovo campo sarà sotto una struttura ad archi, apribile. Il secondo lotto riguarda invece l’efficientamento energetico e la realizzazione di un impianto fotovoltaico che garantisca al palazzetto autonomia energetica oltre che un risparmio e l’abbattimento dei costi di gestione. I lavori sono in corso e ne è previsto il completamento nel 2026.