CCN Marina Grosseto, espresso la comune volontà di rilanciare l’attività

Grosseto: Ormai dal mese di novembre dello scorso anno commercianti ed esercenti di Marina di Grosseto hanno espresso la comune volontà di rilanciare l’attività della loro associazione CCN di Marina di Grosseto, attività congelata ormai dal periodo covid, e non rilanciata nelle annualità successive, date anche le difficoltà di coordinare le iniziative associative, essendo la maggior parte delle attività della destinazione turistica prettamente stagionali.

Le riunioni assembleari svolte a fine 2024 hanno portato alla nomina di un nuovo consiglio direttivo ed un nuovo Presidente nella persona di Federico Galli.

Il neonato gruppo dirigente ha iniziato ad elaborare le iniziative che l’associazione si propone di organizzare presso Marina di Grosseto, in collaborazione con le altre aggregazioni ed associazioni locali, a partire dalla RETE Balneari della Maremma Grossetana e Proloco.

Recentemente il consiglio direttivo del CCN di Marina ha incontrato le strutture ricettive della frazione e le attività commerciali oltre agli stabilimenti balneari, per avviare la campagna tesseramento 2025 e condividere i percorsi da attivare insieme nella frazione a beneficio delle categorie economiche del commercio e turismo.

Lo scopo delle riunioni è inoltre di istituire un tavolo di confronto sulle problematiche e varie proposte riscontrate fino ad oggi, per poi proseguire in un confronto con l’amministrazione comunale di Grosseto.

Commento di Federico Galli: Non mi ha stupito il numero in se dei partecipanti alle riunioni, quanto l'entusiasmo dimostrato e l'adesione del 100% dei presenti. I problemi ci sono serviti come spunto per parlare delle SOLUZIONI. L'adesione del 90% delle Attività Ricettive presenti su Marina da il senso di quanto il CCN sia percepito come strumento fondamentale per il Territorio.

Il tessuto commerciale di Marina di Grosseto ha necessità di fare squadra in un percorso di miglioramento di un'offerta di servizi. Tale spunto è venuto, anche grazie ai grandi risultati che la Balneari della Maremma Grossetana ha ottenuto nel corso dell'ultimo periodo tra il tessuto economico della Costa Grossetana.

Abbiamo un GRANDE POTENZIALE su Marina, sia di Persone che di Territorio, di questo ne sono stato sempre convinto!