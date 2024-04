Cciaa Maremma e Tirreno: Prosegue impegno contrasto abusivismo immobiliare, sottoscritto protocollo

Riunione del tavolo di lavoro per il monitoraggio periodico



Grosseto: Prosegue l’impegno per il contrasto all’abusivismo immobiliare da parte della Camera di commercio Maremma e Tirreno insieme agli altri soggetti che nel 2021 hanno sottoscritto il protocollo d’intesa su questo tema importante.

Si è riunito, infatti, mercoledì 17 aprile nella sede della Camera di commercio a Livorno il tavolo periodico per la verifica dello stato di attuazione del protocollo d’intesa, a cui hanno partecipato Cciaa Maremma e Tirreno, Guardia di Finanza di Livorno, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Livorno, Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari di Livorno e Grosseto, Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari di Livorno, le direzioni provinciali Inps di Grosseto e Livorno.

Durante la riunione la Camera ha illustrato ai presenti un ulteriore protocollo specifico per il settore turistico-balneare, firmato a marzo 2024 con la Guardia di Finanza per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività di impresa a tutela dell’economia legale, della concorrenza e del libero mercato, per la realtà economica turistico-balneare. La Cciaa ha invitato a vigilare e segnalare anche su questo aspetto particolare del settore.

Proficuo è stato il confronto fra i diversi soggetti del tavolo dei territori delle province di Grosseto e Livorno che proseguono con attenzione il monitoraggio sull’abusivismo immobiliare. Dai presenti è stata sottolineata l’importanza di informare adeguatamente anche la cittadinanza su questo tema: i clienti per essere certi di non avere a che fare con un caso di abusivismo, a loro tutela possono sempre chiedere che venga esibito il patentino di agente immobiliare e la verifica dei requisiti necessari per le agenzie. Chi esercita abusivamente l’attività di agente immobiliare, infatti, crea un danno enorme ai clienti, alla categoria e più in generale a tutto il comparto economico ed i partecipanti al tavolo proseguiranno nell’impegno di contrasto al fenomeno anche con azioni di informazione mirate, per favorire non solo l’indispensabile rispetto delle norme vigenti, ma a tutela della categoria degli agenti immobiliari e dei clienti.