CB6 Toscana Sud, nuova ondata di maltempo ha reso necessaria apertura servizi di pien

Grosseto: Altri due giorni di intenso lavoro per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, impegnato nel monitoraggio dei corsi d’acqua nelle province di Grosseto e Siena. La nuova ondata di maltempo ha reso necessaria l’apertura dei servizi di piena su tutti i principali fiumi: prima il Sovata, successivamente Bruna, Albegna e Ombrone. Quello sul fiume Albegna è stato già chiuso; Bruna e Sovata non hanno raggiunto livelli altissimi, mentre l’Ombrone ha toccato quota 4,80 metri all’idrometro del Berrettino attorno alle 13 di venerdì 16 dicembre (attualmente il livello è in calo). Le precipitazioni a monte e a valle continuano, ma la fase più delicata sembra al momento superata.

Ovviamente mobilitate le squadre di Cb6 che ormai da dieci giorni sono costantemente al lavoro, giorno e notte, per il monitoraggio dei corsi d’acqua e degli impianti idrovori: un controllo capillare sul territorio per alleviare i possibili disagi della popolazione. Il reticolo in gestione ha in genere retto bene questa nuova ondata di maltempo, sebbene tutto il comprensorio sia saturo di acqua a causa delle recenti e abbondanti precipitazioni che hanno colpito gran parte del territorio. Non sono mancati, specie in provincia di Grosseto, allagamenti importanti durante la scorsa settimana: questi eventi, però, non sono stati causati da rotture arginali, ma da sormonti diffusi provocati dall’enorme quantità di acqua caduta.