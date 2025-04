CB6, proficuo incontro con sindaco di Cinigiano

Grosseto: La gestione dei corsi d'acqua nel territorio comunale di Cinigiano è stata il tema dell'incontro tra il sindaco Luciano Monaci e il presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Federico Vanni. Il primo cittadino di Cinigiano ha fatto visita alla sede del Consorzio insieme al responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Cinigiano, Iliana Lauria. Alla riunione erano presenti anche il direttore generale Fabio Zappalorti ei tecnici Roberto Tasselli (direttore area progettazione), Francesco Corridori (area manutenzioni) e Roberto Micci (responsabile settore gare e contratti).

Tema centrale dell'incontro la realizzazione dell'attraversamento in corrispondenza dell'intersezione tra il fosso Infernaccio e la strada comunale Trisolla-Santa Lucia: il progetto che Cb6 ha redatto, dopo la stipula della convenzione con il Comune, è stato finanziato dalla Regione Toscana. Nei prossimi giorni sarà attivata la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri, una fase che dovrebbe concludersi entro la fine dell'estate. Subito dopo potremo iniziare i lavori.

"Questo intervento - sottolinea il sindaco Luciano Monaci - ha per noi grande importanza perché permette di rendere più sicura una zona a forte rischio idraulico. Per questo ringraziamo il Consorzio che si è attivato e ha messo a disposizione la sua struttura per aiutarci nella realizzazione dell'opera".

Il presidente Vanni ha assicurato la massima attenzione alle necessità e alle problematiche della comunità cinigianese: “Abbiamo anche programmato un sopralluogo della nostra area manutenzione – afferma - sui corsi d'acqua segnalati dal sindaco Monaci”.