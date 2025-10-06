Cb6, Manutenzione ordinaria sul Canale Secondario 16 dell’unità idrografica Albegna a Guinzone, Albinia

Albinia: L’attenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per la zona di Albinia, particolarmente delicata dal punto di vista idraulico, è sempre massima. Di recente Cb6 ha eseguito una manutenzione ordinaria sul Canale Secondario 16 (unità idrografica Albegna), nella zona di Guinzone. L’intervento ha riguardato il ripristino della sezione di deflusso mediante la decespugliazione della vegetazione in eccesso, operazione inserita nel piano delle attività di bonifica per mantenere efficiente il sistema idraulico. Tutte le lavorazioni sono state svolte nel pieno rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema locale, della flora e della fauna.



