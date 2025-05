CB6 Grosseto, settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. Evento sabato 17 maggio con un evento sul fiume Ombrone

Grosseto: Si apre sabato 17 maggio con un evento sul fiume Ombrone, simbolo della città di Grosseto e della bonifica in Maremma, il programma organizzato dal Consorzio 6 Toscana Sud per la Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione.

E' un appuntamento tutto rivolto ai giovani, che coinvolge quasi 200 tra studenti e docenti del liceo scientifico e dell'istituto agrario di Grosseto, uniti nella scoperta e nella valorizzazione del fiume Ombrone, dell'argine e dei suoi luoghi più significativi.

Per gli allievi di sei classi del liceo Marconi (seconda E, terza A, terza B, terza B, terza H e terza I) il ritrovo è previsto alle ore 8.45 alla centrale di San Martino, uno dei punti cruciali dell'attività di Cb6: gli studenti potranno visitarla e conoscere le attività che qui vengono svolte, con particolare attenzione per l'impianto di irrigazione. Nella seconda parte del percorso, tutto sull'argine, sarà spiegata l'importanza di quest'opera fondamentale per la difesa della città e si parlerà anche del progetto Argini Fioriti, attualmente in corso proprio in questo tratto. A integrare il lavoro del Consorzio ci saranno anche le guide dell'associazione Alcedo, che arricchiranno la giornata con cenni storici e naturalistici.

La conclusione del trekking è al Berrettino, nel punto dell'argine più vicino alla Cittadella dello Studente, dove gli allievi dello scientifico si ricongiungeranno con i colleghi dell'istituto agrario. Per le due classi dell'istituto Leopoldo II di Lorena coinvolte nell'evento, infatti, è prevista la discesa in gommone nel tratto del Berrettino, un percorso organizzato e guidato dagli istruttori dell'associazione Terramare. Nel corso di questa discesa saranno raccolti eventuali rifiuti presenti sulle sponde del fiume (sia dall'acqua che da terra), poi smaltiti da Sei Toscana, e saranno effettuati dei campionamenti per testare la qualità delle acque. Le classi partecipanti saranno la terza F e la terza E.

Al termine della mattinata, attorno alle ore 12, è previsto un buffet organizzato in collaborazione con Campagna Amica di Coldiretti, allestito nell'area di golena gentilmente messa a disposizione da Luigi Ceccarelli, proprietario dei terreni. "Ringraziamo Ceccarelli per l'ospitalità - afferma Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - oltre ovviamente alle scuole che hanno da subito accolto con entusiasmo la nostra idea, l'associazione Alcedo che si offerta di supportarci gratuitamente e l'associazione Terramare con la quale è in atto una proficua collaborazione per la valorizzazione del fiume Ombrone. Un grazie, infine, a Coldiretti ea Sei Toscana". "L'idea alla base di questa giornata - spiega il presidente - è quella di far conoscere l'attività del Consorzio, che spesso viene data per scontata, ma che è fondamentale per proteggere Grosseto e la Maremma. Coinvolgere i giovani significa investire sul futuro della nostra comunità".

In quest'ottica va anche la decisione di illuminare, per tutte le notti della settimana della bonifica (dal 17 al 25 maggio) l'idrovora di Casotto di Venezia. “E' un punto di passaggio per tante persone che andranno da Grosseto a Marina nelle sere di questa primavera – aggiunge Vanni – e che vedendo l'idrovora si ricorderanno di questo presidio di sicurezza idraulica a due passi dalla città”. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio sarà illuminata anche l'idrovora di Talamone.

Gli eventi della Settimana della Bonifica proseguiranno con la seconda e conclusiva parte del progetto Argini Fioriti a Paganico (giovedì 22 maggio, 30 studenti della scuola media coinvolti) e Buonconvento (venerdì 23 maggio, 70 studenti della scuola elementare impegnati) e con un trekking in Valdorcia sui luoghi della bonifica (località La Foce, comune di Pienza, domenica 25 maggio). Cb6 sarà presente come partner anche al Palio Rafting sul fiume Ombrone del 21 maggio, organizzato da Terramare e Uisp, che coinvolge le scuole grossetane.