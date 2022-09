Cavalcaferrovia Braccagni: lunedì 12 settembre, alle 8 e 30, l'apertura al trafficO

Grosseto: Provincia di Grosseto ha effettuato nel corso della mattina del 9 settembre, l’ultimo sopralluogo e firmato il verbale di presa in consegna del Cavalcaferrovia di Braccagni. L’apertura al traffico è prevista per martedì 13 settembre, alle ore 8 e 30.



“Sono felice di poter annunciare questa bella notizia dell’apertura del cavalcaferrovia, – afferma il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola- un’opera che rappresenta uno snodo importantissimo per la nostra viabilità provinciale ed in particolare per il centro abitato di Braccagni.”

“Dopo anni di intoppi – conclude il presidente Limatola – finalmente si chiude il cantiere di RFI - Rete Ferroviaria Italiana, che oggi ha consegnato le opere alla Provincia. Abbiamo già predisposto l’ordinanza di apertura e da lunedì alle 8 e 30 la strada sarà percorribile dai cittadini.”