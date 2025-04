Attualità Casting aperto a Grosseto per “Caro Mondo Crudele” 15 aprile 2025

(Foto di Gianna Gancia - https://www.flickr.com/photos/gianna_gancia/10796335176/) Grosseto: Stai sognando di entrare nel mondo del cinema? Questa è la tua occasione! Giovedì 17 aprile, dalle 13:00 alle 20:00, al CityLab (Via Ginori 11/F, Grosseto) si terrà il casting in presenza per il nuovo film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, registi grossetani già noti per “Margini”. Il film sarà girato tra Albinia, Grosseto e Ribolla, dal 6 maggio al 7 giugno 2025. Cosa cerchiamo?

Comparse (nessuna esperienza richiesta, aperto a tutti)

Figurazioni speciali (qualche battuta, esperienza non necessaria)

Piccoli ruoli (richiesta esperienza in recitazione) Requisiti: Maggiorenni

No gel/manicure, no chirurgia estetica, no tatuaggi sul volto

No tagli di capelli troppo moderni (ambientazione anni '90) Porta con te: 2 foto recenti (primo piano + figura intera)

Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale

CV se hai esperienze di recitazione

Foto del tuo ciclomotore/auto immatricolati prima del ‘99 (se li possiedi) Non serve appuntamento! Presentati direttamente. Se non puoi venire, invia tutto a: cmc.castingfigurazioni@gmail.com Non perdere l’occasione di far parte di un nuovo grande progetto cinematografico… a due passi da casa!

