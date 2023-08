Castiglione: Ritiro tesserini venatori. Vedi come fare

Castiglione della Pescaia: A partire dalle prime settimane di agosto è possibile ritirare i tesserini venatori 2023-2024 presso l'Ufficio Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca del Comune di Castiglione della Pescaia, secondo i seguenti orari:



lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

martedì o giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Si ricorda che i tesserini della precedente stagione di caccia 2022/2023 dovranno essere riconsegnati entro e non oltre il venerdì antecedente la terza domenica di settembre di ogni anno, ovvero il 15 settembre.

Al momento del ritiro del nuovo tesserino ogni cacciatore dovrà portare con sé:

1.tesserino venatorio della stagione precedente (se non già riconsegnato)

2. Ricevuta del bonifico a favore dell'ATC di appartenenza

3. Porto d'armi in corso di validità

4. Allegato giallo alla licenza di caccia

Si ricorda che dalla stagione venatoria 2017/2018 è stato adottato da Regione Toscana il tesserino digitale App "TosCaccia". Questa è obbligatoria per Pre-apertura anticipata della caccia e per l'abbattimento della tortora, come previsto da calendario venatorio, e del piccione autorizzato in deroga con deliberazione di Giunta. I cacciatori che impiegano l'App "TosCaccia" sono comunque tenuti a ritirare l'allegato giallo alla licenza di caccia presso il Comune.