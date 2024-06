Castiglione presenta gli eventi musicali della stagione: “Musica di Mare” e “Note al chiaro di luna”

Castiglione della Pescaia: Con l'arrivo dell'estate a Castiglione della Pescaia arrivano gli appuntamenti musicali realizzati dal Comune insieme ad A.gi.Mus. Grosseto. Parte il 23 giugno il salotto musicale in Piazza Solti “Musica di Mare”; a luglio torna la rassegna “Note al chiaro di luna” alla Casa “Rossa” Ximenes.

Giunto alla sua terza edizione il festival “Musica di mare” nasce dalla collaborazione del direttore artistico di Agimus Grosseto, Gloria Mazzi, e il Sindaco Elena Nappi. Un progetto che vede come protagonisti grandi nomi della musica classica, jazz e pop, in un salotto dove gli artisti incontrano il pubblico alternando momenti musicali live a dialoghi sulle curiosità della loro vita. Uno stile informale ma intimo che racconta artisti inediti o poco conosciuti ma di grande impatto suggestivo per chi ascolta. Prima di ogni evento il pubblico "giovane" avrà l'opportunità di incontrare il Maestro per una chiacchierata musicale, un'occasione per confrontarsi con coloro che hanno iniziato questo percorso e capire le opportunità che il mondo della musica può offrire.





«“Musica di mare” è il festival musicale che mancava a Castiglione della Pescaia - dichiara la sindaca Elena Nappi - e che ha riscosso, fin dalla sua prima edizione, un grande successo sia per il format innovativo e versatile che dà la possibilità a spettatori e protagonisti di ascoltare e raccontare storie inedite ed esclusive sia per la location straordinaria di piazza Solti che mostra la bellezza del nostro borgo medievale ed i panorami da favola che lo circondano».

«Siamo alla terza edizione di “Musica di mare” - aggiunge Gloria Mazzi direttore artistico di A.gi.Mus Grosseto -, una rassegna che continua a crescere perché piace al pubblico e anche agli artisti che amano tornare ad esibirsi qui. Il format è vincente. E per l'estate 2024 proponiamo alcune novità: innanzitutto i concerti quest'anno saranno tre e il primo sarà dedicato alla musica classica futuristica perché vedrà l'esibizione di un robot-pianista con Roberto Prosseda. Avremo anche il grande ritorno del maestro Giovanni Sollima con Paolo Fresu, con un concerto che metterà a confronto due isole, Sicilia e Sardegna, e per concludere ci sposteremo a Punta Ala con un trio composto da Danilo Rea, Massimo Moriconi e Giovanni Colasanti». Tutti i concerti saranno ad ingresso libero. Grande attesa per il ritorno di due grandi artisti, Danilo Rea e Giovanni Sollima, e poi tante new entry.

IL PROGRAMMA:

23 giugno - ore 18.30 - Piazza Solti

ROBERTO PROSSEDA vs TEOTRONICO, un pianista umano sfida un pianista robot.

30 giugno - ore 18.30 - Piazza Solti

GIOVANNI SOLLIMA e PAOLO FRESU, due grandi artisti, due Isole a confronto. Saranno intervistati dalla giornalista Valentina Lo Surdo.

7 luglio - ore 21.00 - Belvedere dello Sparviero a Punta Ala

TRIO RESET: DANILO REA al pianoforte, MASSIMO MORICONI al contrabbasso, GIOVANNI COLASANTI alla batteria. Intervistati dal giornalista Vittorio Introcaso.

Nei martedì di luglio e agosto l'appuntamento sarà nella suggestiva location di Casa Rossa Ximenes per la quarta edizione della rassegna musicale “Note al chiaro di luna, sulle orme di…”

Saranno nove concerti con protagonisti giovani musicisti under 30, sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, grazie a questa esperienza, avranno modo di cimentarsi con il palcoscenico e confrontarsi con il pubblico.

Una rassegna musicale che valorizza i giovani talenti dando loro la possibilità di esibirsi in una location fra le più suggestive del territorio.

«Quest'anno - dice Gloria Mazzi - “Note al chiaro di luna” cambia format: torniamo alla precedente formula con i concerti che avranno luogo nella terrazza della Casa Rossa Ximenes nel cuore della Riserva Natutale della Diaccia Botrona di Castiglione della Pescaia. Nei due mesi di luglio e agosto si alterneranno musica classica, jazz e pop: i concerti di musica classica, in particolare, vedranno protagonisti i giovani vincitori del progetto Agimus “Attraverso i suoni”. Tutti giovani musicisti di grande talento che offriranno al pubblico concerti di qualità».

«Questa edizione di “Note al chiaro di luna” - conclude la prima cittadina - sarà sulle orme di Ambrogio Fogar nel 50esimo anniversario della sua circumnavigazione del globo in solitaria che lo ha visto partire e tornare al porto di Castiglione della Pescaia con un successo strepitoso che è quello che auguriamo a tutti i giovani artisti che si esibiranno nella scenografica cornice della Casa Rossa Ximenes. Torniamo alle origini dei concerti realizzati in questa location sia per la tipologia di musica, dal classico al jazz, che con il format con bigliettazione a pagamento perché effettuati all’interno dell’attività museale sul suggestivo ponte Manetti con tanto di brindisi finale per assaporare le eccellenze vinicole del territorio in un calice realizzato appositamente per l’evento litografato con l’effige della Casa Rossa».

Tutti i concerti saranno a pagamento, con ingresso di 8 euro.

IL PROGRAMMA:

2 luglio - ore 21.30

DUO NAMI: Lavinia Golfarini (violoncello), Andrea Volcan (violoncello)

9 luglio - ore 21.30

OMAGGIO A DE ANDRÈ: Alessandro Ugolini (violino), Paolo Batistini (chitarra), Fausto Billi (voce)

16 luglio - ore 21.30

KARAN DUO: Martina Veneri (flauto), Giacomo Scattareggia (chitarra)

23 luglio - ore 21.30

LE CHITARRE DA RIPOSTIGLIO: Luca Pirozzi e Luca Giacomelli

30 luglio - ore 21.30

OND’ARIA: “AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE”: Lorenza Baudo (voce), Gianluca Casadei (fisarmonica)

6 agosto - ore 21.30

Sofia Agosta (arpa)

13 agosto - ore 21.30

IN JAZZ! Jole Cannelli (voce), Leonardo Marcucci (chitarra)

20 agosto - ore 21.30

DUO CHITARRE: Matteo Scalabrella e Isaac Peruzzi

27 agosto - ore 21.30

SOUND OF TODAY: Gabriele Milani (tromba), Chiara Guastalli (contrabbasso), Alessandro Chiavoni (batteria), Emanuele Ferrone (pianoforte)