Castiglione inaugura la sua comunità antincendi boschivi

Una Firewise a Poggio alle trincee.



Castihglione della Pescaia: Martedì 14 febbraio a Castiglione della Pescaia sarà inaugurata, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi ed altri esponenti del parlamentino toscano, le autorità civili e militari della cittadina costiera, la Firewise di Poggio alle trincee, un progetto finanziato dal programma Intermed Italia-Francia per la riduzione delle vulnerabilità del rischio incendi nelle zone di interfaccia urbano-foresta. Un importante traguardo raggiunto assieme alla Regione Toscana, l’Anci Toscana ed il complesso agricolo forestale delle Bandite di Scarlino.

«Abbiamo costituito – dice soddisfatta la sindaca Elena Nappi - come prevede questa certificazione tipica negli Stati uniti, una Comunità di antincendi boschivi, fra le prime sia in Toscana che in Italia, che interessa un’area, quella di Poggio alle Trincee, dove sono presenti delle abitazioni immerse nel bosco. I proprietari hanno sottoscritto le modalità operative che hanno dato il via ai lavori necessari alla creazione di un spazio difensivo in prossimità dei fabbricati, realizzati anche con la partecipazione del volontariato Aib locale. Un’iniziativa condivisa con i carabinieri forestali ed i vigili del fuoco, che assieme a noi continuano a diffondere tra residenti e turisti la consapevolezza del rischio incendi».

«Sul territorio comunale – ricorda la prima cittadina castiglionese - nell’estate 2017 si sono verificati disastrosi eventi incendiari e oggi attraverso una modalità innovativa di condivisione, portata avanti con una perfetta sinergia pubblico, privato e volontariato Aib, sono sorti intorno a quei beni e immobili spazi difensivi».

«Il lavoro di messa in sicurezza dell’area – spiega Elena Nappi – è stato possibile grazie ai finanziamenti di Regione Toscana e di Anci. Superate le varie fasi procedurali è nata la Comunità antincendi boschivi o Firewise di Poggio alle Trincee di Castiglione della Pescaia».

«I tecnici comunali – spiega la sindaca – hanno redatto un progetto per gli interventi di messa in sicurezza dell’area, ma la sola lotta attiva, per quanto di primordine non sufficiente e abbiamo ritenuto necessario creare una strategia che agisca in chiave preventiva, individuando sul territorio azioni mirate e coinvolgendo la comunità circostante».

«Questa iniziativa – conclude Elena Nappi – ci ha permesso di costituire la “Comunità firewise di Poggio alle Trincee”, che per il Comune di Castiglione della Pescaia non solo è un prestigioso riconoscimento acquisito, ma è un’importante azione di sicurezza e garanzia per cittadini, beni e ambiente. Questa piano ci vede presenti sia nell’elenco delle firewise toscane, che impegnati alla costituzione di altre comunità antincendio, anche su richiesta della popolazione».

I protagonisti del progetto si ritroveranno alle ore 11:00 presso il palazzo comunale della cittadina costiera per poi spostarsi a Poggio alle Trincee dove con il taglio del nastro tricolore sarà formalmente ufficializzata la Firewise, atto che sarà ratificato a fine mattinata all’interno della sala consiliare “Gabriella Lorenzoni” in via Cesare Battisti.