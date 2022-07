Castiglione, il comune vende due immobili in centro storico

Castiglione della Pescaia: Il Comune ha avviato il piano delle alienazioni immobiliari previste per il 2022 mettendo in vendita i primi lotti relativi ai due appartamenti di proprietà in via di Mezzo, nella parte alta del borgo medioevale.







«La nostra attenzione al patrimonio del Comune è puntuale e precisa – affermano Elena Nappi e Walter Massetti, rispettivamente sindaca ed assessore al Patrimonio della cittadina balneare – e con questa procedura diamo seguito ai nostri programmi presentati alla cittadinanza in campagna elettorale. Rientra, infatti, fra le priorità della maggioranza che amministra Castiglione della Pescaia quella di dare sempre più vitalità al centro storico e lo stiamo facendo mettendo sul mercato due strutture comunali presenti nel salotto buono del paese che potranno essere valorizzate anche prendendo in considerazione la possibilità di utilizzarle con nuove destinazioni. La collettività, grazie a questa vendita, ne beneficerà in quanto abbiamo già programmato, con le risorse provenienti da questa operazione, alcuni futuri investimenti sul territorio inerenti l’attuazione di nuove opere pubbliche».

Gli appartamenti sono stati stimati per una base d’asta, attraverso il valore di mercato di €288.350 per quello di 73 mq e di 304.150 per l’altro di 77 metri quadrati. Le due abitazioni, risalenti al 1828, facevano parte del complesso ospedaliero dell’ex ente comunale di assistenza e nel piano delle valorizzazioni e alienazioni, approvato in Consiglio comunale lo scorso 20 giugno, veniva stabilito ai fini della riqualificazione e valorizzazione del centro storico di alienarli, cosa che avverrà successivamente anche con le altre porzioni dello stesso fabbricato.

«Ci prendiamo le responsabilità di queste scelte – concludono Nappi e Massetti – che secondo noi porteranno nuovi benefici al borgo medioevale di Castiglione della Pescaia, una risorsa da valorizzare in tutte le forme possibili».

Si può scaricare il bando assieme a tutta la modulistica dal sito internet istituzionale del Comune https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/bandi/avviso-dasta-pubblica-per-la-vendita-di-immobili-di-proprieta-comunale/. La domanda di partecipazione dovrà pervenire con le modalità previste entro le ore 12:00 di venerdì 12 agosto 2022. Ulteriori informazioni si possono avere contattando l’ufficio Patrimonio al numero 0564927142.