Castiglione della Pescaia: vietata la vendita e il consumo di bevande in vetro in aree pubbliche

La sindaca Nappi ricorda le regole in vigore dal 1 luglio al 15 settembre: “Garantire sicurezza e decoro è una priorità. Rispettiamo le norme per vivere l’estate in serenità”

Castiglione della Pescaia: «Poter offrire a chi ci vive e a chi ci sceglie come luogo di vacanza un ambiente sicuro, ordinato e conforme alle leggi è sempre stata una priorità per questa amministrazione – dichiara la sindaca Elena Nappi – ed è per questo motivo che ogni anno mi preme ricordare a tutti gli operatori turistici e frequentatori di Castiglione della Pescaia alcuni punti fondamentali del nostro Regolamento di Polizia Urbana che disciplina il comportamento da tenere sul territorio comunale per garantire sicurezza e decoro urbano, prevenendo e reprimendo comportamenti che violando leggi e regolamenti mettono a rischio la civile convivenza e la tutela dei beni pubblici».

L'Articolo 18 del Regolamento di Polizia Urbana stabilisce che dal 1 luglio al 15 settembre è fatto divieto di vendita da asporto, somministrazione non assistita senza servizio al tavolo e consumo di bevande in contenitori di vetro sulle aree pubbliche all'interno della Ztl, nell'area pedonale urbana di Castiglione della Pescaia e sulle aree demaniali marittime del comune. Il divieto di vendita è compreso nella fascia oraria tra le 01:00 e le 07:00, mentre per il consumo il divieto è dalle 22:00 alle 07:00. Lo scopo è principalmente quello di prevenire e contrastare l'abbandono del vetro su suolo pubblico.

Nello stesso articolo si specifica anche che "è fatto divieto di consumare bevande superalcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze dei locali di somministrazione in possesso dei titoli abilitativi, quindi sotto la diretta responsabilità degli esercenti".

Chi viola le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 75 a 500 euro.

«Nel momento di massima pressione turistica della stagione - conclude la prima cittadina - dobbiamo cercare di rispettare tutti le norme vigenti per regalare momenti di serenità e di relax ai turisti che scelgono la nostra località ed ai cittadini che lavorano».