Castiglione della Pescaia si prepara al World Tour di Beach Tennis. Vedi tutto il programma

Castiglione della Pescaia si conferma regina dello sport in spiaggia. Dal 26 maggio al 1 giugno l'area del lungomare in zona Maristella si trasformerà in una piccola cittadella dello sport ospitando i Tornei Internazionali di Beach Tennis organizzati dall'Associazioni Beach Tennis Toscana Event.

«Un evento - dichiara la Sindaca Elena Nappi - diventato ormai un must nel programma delle giornate europee dello sport che incarna la nostra idea di promozione del turismo sportivo in bassa stagione, uno sport che si sposa perfettamente con la nostra identità di città balenare, fatta di sabbia, mare, sole e benessere. La prima volta che lo abbiamo ospitato è stata una sfida ed una scommessa, oggi è una garanzia ed una certezza di alta qualità sportiva che siamo orgogliosi di accogliere e siamo felici di avere l’opportunità di far conoscere il nostro territorio a centinaia di atleti stranieri ed italiani che per una settimana soggiorneranno nel nostro paese».





Il World Tour BT50 + BT200 è uno dei tornei di Beach Tennis più importanti del calendario mondiale per questo sport, con un montepremi complessivo in palio di 20mila dollari. È prevista la partecipazione di circa 300 atleti diversi, giocatori e giocatrici tra i primi 20 del mondo provenienti dall’Italia e da tante nazionalità estere: Francia, Portorico, Albania, Armenia, Germania, Spagna, Brasile, San Marino, Australia, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia, Iran, Bulgaria, Portogallo, Cipro, Aruba, Grecia, Olanda, Stati Uniti, Giappone oltre ad una nutrita presenza di giocatori e giocatrici italiani. Ad oggi iscritte oltre 140 coppie nei due tornei internazionali e poco meno di 200 atleti e atleti nei tornei collaterali con la maggioranza dedicata agli under.

La giornata di sabato 31 maggio sarà dedicata alla solidarietà, con il Saturday Party, dalle 19:30, durante il quale sarà attivata una raccolta fondi a favore dell'Associazione Insieme in Rosa Onlus.

«Anche quest'anno – afferma Luca Bidolli dell'Associazione Beach Tennis Toscana Event – porteremo un grande spettacolo sportivo a Castiglione della Pescaia, per tutta una settimana, un'occasione per ammirare i migliori atleti del mondo sfidarsi sulla sabbia e un'occasione per vivere un’esperienza indimenticabile tra sport e natura. Come associazione, da anni riusciamo ad organizzare eventi di sempre maggior livello tecnico e di grande partecipazione per il beach tennis. Lo sport è sempre un'importante opportunità di visibilità per un territorio, e vorrei ringraziare il Comune e tutti gli sponsor per il sostegno e l'attenzione constante che mettono nel supporto, sviluppo e promozione di queste iniziative nell'ottica di sostegno al turismo sportivo».

L'evento sarà visibile nel sito della ITF – Federazione Internazionale del Tennis che regolamenta anche il beach tennis, sul portale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e in diretta streaming sul canale specializzato PLAYBT.

IL PROGRAMMA

Lunedì 26 maggio:

TORNEO ITF BT50 – QUALIFICAZIONI – ORE 14.00

Martedì 27 maggio:

TORNEO ITF BT50 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 9.00

Mercoledì 28 maggio:

TORNEO ITF BT50 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 9.00

TORNEO ITF BT50 – TABELLONI CONSOLAZIONE – ORE 9.00

TORNEO FITP – Singolare Maschile – inizio ore 9.00

TORNEO FITP – Singolare Femminile – inizio ore 14.30

Giovedì 29 maggio:

TORNEO ITF BT200 – TABELLONE DOPPIO MISTO – ORE 9.00

TORNEO ITF BT200 – QUALIFICAZIONI – ORE 13.30

TORNEO FITP – Doppio Maschile LIM 3.1 – inizio ore 9.00

Venerdì 30 maggio:

TORNEO ITF BT200 – TABELLONE DOPPIO MISTO – ORE 9.00

TORNEO ITF BT200 – QUALIFICAZIONI – ORE 09.00

TORNEO ITF BT200 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 13.30

TORNEO FITP – Doppio Maschile Under 18 – inizio ore 9.00

TORNEO FITP – Doppio Femminile Under 18 – inizio ore 14.30

Sabato 31 maggio:

TORNEO ITF BT200 – TABELLONE DOPPIO MISTO – ORE 9.00

TORNEO ITF BT200 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 09.00

TORNEO ITF BT200- TABELLONE CONSOLAZIONE – ORE 11.00

TORNEO FITP – Doppio Maschile Under 14 – inizio ore 9.00

TORNEO FITP – Doppio Femminile Under 14 – inizio ore 9.30

TORNEO FITP – Doppio Femminile lim.3.1 – inizio ore 15.00

Domenica 1° giugno:

TORNEO ITF BT200 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 09.00

TORNEO ITF BT200- TABELLONE CONSOLAZIONE – ORE 11.00

TORNEO FITP – Doppio Maschile Under 16 – inizio ore 9.00

TORNEO FITP – Doppio Maschile A+B – inizio ore 10.30 – inizio ore 9.00

TORNEO FITP – Doppio Maschile Under 12 – inizio ore 14.00

TORNEO FITP – Doppio Femminile Under 16 – inizio ore 15.00