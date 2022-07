Castiglione della Pescaia si prepara ad ospitare “Mare di moda”

Dal 18 al 23 luglio, ricco il programma dell’iniziativa organizzata dal CCN dei commercianti del centro. Una sfilata evento e tre interessanti talk show con degustazione di vini nel programma di “Mare di moda”, la nuova iniziativa che si svolgerà a Castiglione della Pescaia nella settimana dal 18 al 23 luglio.

Castiglione della Pescaia: L’organizzazione è a cura del CCN Centro Commerciale Naturale Castiglione della Pescaia, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale e numerosi sponsor, tra cui il main Conad, e collaborazioni, come Confcommercio Grosseto con le proprie federazioni di settore Federmoda e Federpreziosi. Momento clou sarà la sfilata di moda che si svolgerà in Piazza Orto del Lilli venerdì 22 luglio alle ore 22.00 con gli abiti e gli accessori dei negozi del centro e con la partecipazione della Scuola di Moda Mascagni. La serata sarà condotta da Barbara Chiappini e da Marzio Parisi. Fileranno gli abiti delle seguenti attività: Yves Couture By Giada Ghini, CRU LE beachwear, Urban Concept store, i Rigattieri, Circus e Baby Joy. Trucco e hair stylist: Parrucchiere Moda Club e Estetica Manola, mentre l’allestimento del verde sarà a cura di Favilli Group. Sarà una serata ricca di sorprese, con esibizioni di danza, musicali e teatrali.





“Per valorizzare le nostre attività commerciali di vicinato, ricordiamo che il nostro CCN ne associa una settantina di ogni tipologia, dai pubblici esercizi ai negozi di abbigliamento, profumerie, articoli da regalo ecc. – spiega Jessica Bello, presidente CCN Castiglione della Pescaia – abbiamo pensato di mettere in piedi questo evento. L’idea è di caratterizzare la nostra cittadina non solo per le sue bellissime spiagge dorate e acque cristalline da bandiera blu, ma anche per la moda. Del resto, qualità, stile e buongusto contraddistinguono le proposte dei nostri negozi di abbigliamento ed accessori. La gente sceglie Castiglione della Pescaia anche per questo”.

A fare da corollario all’evento, durante la settimana ci saranno altri tre appuntamenti con dei talk show che si svolgeranno nel piazzale Maristella, sul lungomare, alle 21.45. Dal titolo “Dress Wine”, ogni sera un giornalista intervisterà uno o più personaggi che avranno storie da raccontare e da far conoscere. Il primo talk show, in calendario lunedì 18 luglio, sarà sul tema “La moda al tempo degli etruschi”: Francesca Ciardiello, giornalista di Tv9, intervisterà il maestro orafo Gianni Trilli e la direttrice del Museo Archeologico di Vetulonia Simona Rafanelli. Si proseguirà mercoledì 20 luglio con l’incontro dal tema “Moda e sostenibilità”: Francesco La Luna, sempre giornalista di Tv9, ospiterà l’imprenditrice Letizia Cruciani, creatrice del brand Cru_Le, e Valentina Priori, consulente sviluppo prodotti Orange Fiber.

Terzo appuntamento sarà dedicato al binomio “Moda e cinema” con la costumista Ginevra De Carolis che sabato 23 luglio sarà intervistata da Nicola Ciuffoletti, giornalista del quotidiano La Nazione. Ogni talk show sarà accompagnato da una degustazione di vini d’eccellenza locali in collaborazione con l’associazione Bacco Toscana. “Castiglione della Pescaia sa come accogliere i turisti – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto - oltre ad un mare da favola, esiste una rete strutturata e collaborativa tra i commercianti che è davvero lodevole; non solo, è una componente fondamentale di un meccanismo efficace e collaudato. Ben vengano dunque eventi come questi, che non solo animano il paese ma servono anche per rinforzare il legame tra gli esercenti”.