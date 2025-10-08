Castiglione della Pescaia si illumina di verde in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale

Castiglione della Pescaia: Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Per l'occasione il Comune di Castiglione della Pescaia, che ha aderito alla proposta avanzata dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, illuminerà di verde uno degli edifici simbolo del proprio territorio, l'Albero dell'Accoglienza.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale è stata istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale, di cui il Coordinamento è membro dal 2018, con lo scopo di promuovere attività di tutela ed informare positivamente e correttamente la cittadinanza sulle tematiche relative alla salute mentale. I problemi inerenti il disagio mentale sono in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione, mentre i servizi sono sempre più carenti ed è per questo motivo che è importante favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per tutti.

Quest'anno il tema della giornata è “Accesso Ai Servizi - Salute Mentale in caso di catastrofi ed emergenze”, e tiene conto del fatto che milioni di persone in tutto il mondo sono colpite da catastrofi ed emergenze con forti rischi per la loro salute mentale. Gli effetti sono molteplici e sfaccettati, sia per le vittime che per i soccorritori, cui si richiedono competenze e abilità professionali sempre più specifiche. Una situazione complessa a livello internazionale e nazionale.

Illuminare di verde un edificio pubblico significa accendere i riflettori sui servizi territoriali, sull’impegno dei volontari, sulle persone che soffrono di questi disturbi e sui loro familiari che devono poter accedere alle cure e ricevere sostegno e supporto appropriati. Non è possibile abbassare la guardia su tematiche così importanti come la salute mentale.

Nelle notti del 9, 10 e 11 ottobre Castiglione della Pescaia illuminerà di verde il suo Albero dell'Accoglienza.