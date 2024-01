Castiglione della Pescaia saluta il nuovo anno con il primo bagno del 2024

Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia dà il benvenuto al 2024 con il tradizionale tuffo in mare.







In tanti, i più coraggiosi e temerari, si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Maristella per un folle ma rigenerante bagno nel mare cristallino dopo i festeggiamenti del Capodanno. Una nutrita partecipazione ha popolato la spiaggia sotto un cielo velato ma con temperatura mite per il momento dell’anno, tantissimi i tuffatori che hanno partecipato per la prima volta e prevenienti non solo da Castiglione e da tante parti d’Italia, ma da Francia, Danimarca ed Ungheria. Non sono mancate neppure Mirella Toroloni e Rosanna Tessieri, due dei tre temerari che hanno partecipato a tutte le 11 edizioni del primo bagno dell'anno.





È stato il proseguimento di una nottata bellissima e indimenticabile che ha animato piazza Orto del Lilli, un grande successo con giochi di luce e djset firmato La Capannina, molto apprezzata dai castiglionesi, dai giovani e dai molti turisti delle seconde case che sono tornati a Castiglione della Pescaia proprio in occasione di questo evento.





«Un pienone come al concerto del Calasole Live di fine agosto - afferma il sindaco Elena Nappi - quello registrato nella serata di Capodanno, con una piazza gremita di gente davanti ad un palco allestito in stile spiaggia che ha incorniciato il “Beach party” ed accompagnato da una musica spumeggiante e giochi di luce pieni di colore e scintillii, tutto ben coordinato dal Djset de La Capannina, molto apprezzato dal pubblico. Altro grande successo il tuffo del primo dell’anno che ha visto una folta partecipazione da parte di castiglionesi e amanti del nostro mare proveniente anche dall’estero».





«L'Amministrazione comunale in questi anni – commenta il Sindaco -, soprattutto nel periodo invernale, si sta sempre più concentrando sull'essere attrattiva anche fuori stagione, non solo per far divertire ed allietare i propri concittadini, ma anche per essere un punto di riferimento per quei turisti amanti di una natura incontaminata che è molto più fruibile adesso rispetto al periodo estivo. Anche quest'anno abbiamo pensato a tanti eventi durante le festività natalizie che andranno avanti con tombolate, caccia al tesoro e favole per bambini, nel capoluogo e nelle nostre frazioni, fino all'arrivo della Befana».

«Un ringraziamento doveroso - conclude Elena Nappi - va allo staff del turismo, del cantiere comunale e della Castiglione 2014 che ha curato nei minimi particolari la perfetta riuscita di questi due importanti momenti».