Dal classico alla canzone napoletana - Un viaggio tra virtuosismo e tradizione al GIGF 2025
Castiglione della Pescaia rinnova fino al 2028 l’adesione alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos
Sesto rinnovo consecutivo per il Comune maremmano, da anni impegnato nella tutela del mare e delle specie marine. La sindaca Nappi: “Difendere il nostro ambiente significa ricevere benessere e riconoscenza”.
Castiglione della Pescaia: Il Comune ha rinnovato l'adesione alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos per il triennio 2025-2028. Nel corso della IX Riunione delle Parti (MoP9) dell’Accordo Pelagos, svoltasi a Nizza nel gennaio 2024, la Carta di Partenariato Pelagos è stata aggiornata e la validità dell’adesione alla stessa è stata estesa da due a tre anni. Per Castiglione della Pescaia questo è il sesto rinnovo consecutivo. Un'ulteriore conferma che attesta il grande lavoro dell’amministrazione comunale nel portare avanti attività e iniziative volte al rispetto dell’ambiente marino e dei suoi abitanti.
«Tutelare, proteggere e valorizzare il nostro mare e le sue creature - afferma Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia - significa ricevere in cambio benessere e riconoscenza come ormai accade da tanti anni sulle nostre spiagge che sono sempre più frequentemente scelte per la deposizione della uova dalle tartarughe caretta caretta. Il 2025 ha visto addirittura 4 nidi di tartaruga e nessuno spiaggiamento di cetacei, né naturale né accidentale, che consolidano il rispetto e la difesa dell’ambiente in cui viviamo. Molte delle attività che realizziamo sono volte a sensibilizzare anche i nostri frequentatori e turisti sull’importanza di assumere sempre atteggiamenti rispettosi nei confronti dei luoghi che visitano».
Il Santuario dei Cetacei è un’area marina protetta compresa nel territorio francese, monegasco e italiano, classificata come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo. La tipicità del proprio habitat e la varietà e ricchezza di specie marine in esso presenti, ha consentito al territorio di Castiglione della Pescaia di poter entrare a far parte di questo accordo stipulato fra Francia, Italia e Principato di Monaco e, grazie ai traguardi raggiunti, di rinnovare la propria adesione alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, del quale fa parte dal 2013. Una presenza continuativa che è garanzia di tutela e valorizzazione del mare, una delle risorse più importanti e strategiche del territorio, delle politiche ambientali, della sostenibilità di ogni azione svolta.
Tra le attività svolte nell'ultimo biennio dal Comune, quelle più significative e in linea con quanto previsto dalla Carta di Partenariato dell’Accordo Pelagos sono state l'organizzazione, in collaborazione con Legambiente, della "Festa delle Vele" e l'adesione all’iniziativa “Puliamo il mondo 2024” e alla manifestazione “Spiagge e Fondali Puliti”.
L'impegno per il futuro è quello di continuare nell'azione di tutela della qualità ambientale, paesaggistica e biologica del proprio territorio attraverso la promozione di attività ecosostenibili in tutti i settori e in particolare in quelli del turismo e dell'economia.