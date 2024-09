Castiglione della Pescaia, pulizia spiagge (FDI): “Pessimo biglietto da visita della città”

Castiglione della Pescaia: “A seguito del maltempo abbattutosi sulla costa maremmana la scorsa settimana, le spiagge del nostro litorale sono state invase da vario materiale: legname, cannucce, materiale organico e molto altro. Quindi, a poco o nulla valgono le scuse, attraverso le parole del vicesindaco Mazzarello, da parte dell’amministrazione comunale castiglionese. Come Fratelli d’Italia ci saremmo aspettati quantomeno una maggiore tempestività negli interventi, ma soprattutto avremmo auspicato di trovarci difronte una giunta e un sindaco, pronti a gestire in maniera tempestiva le emergenze, cosa che a oggi non abbiamo visto”.



“Il nostro è un comune che vive soprattutto dell’immagine, e che per tale aspetto deve impiegare tutte le proprie attenzioni. Pertanto, lasciare le spiagge nelle condizioni in cui versano attualmente, nell’attesa di interventi che non è dato sapere quando saranno messi in atto, riteniamo che sia inaccettabile e penalizzante”.

“Però, a nostro avviso, ancora più peggiore la volontà da parte del Comune di addossare le responsabilità di tutto questo sulle attività della costa. Ricordiamo all’amministrazione comunale che proprio grazie al loro lavoro ed alla importante contribuzione che arriva nelle casse del Comune da parte di quest’ultime, che un comune è chiamato a garantire standard qualitativi e amministrativi importanti, ed in linea con il buon nome di Castiglione della Pescaia”.

“Adesso, non è il momento delle parole, ma quello dei fatti. Un’amministrazione adeguata non avrebbe perso tempo, cercando scuse, ma avrebbe dovuto disporre con urgenza tutti gli interventi di rimozione e ripristino del materiale che giace sulle spiagge. Questo, merita Castiglione, e meritano i suoi cittadini, i suoi turisti e le sue attività. Non vogliamo scuse, ma solo avere spiagge pulite e fruibili”, termina la nota di Fratelli d’Italia Castiglione della Pescaia.