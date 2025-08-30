Castiglione della Pescaia pronta per una nuova edizione del "Salotto di Italo Calvino"
Castiglione della Pescaia: Una settimana di incontri e dialoghi letterari alla scoperta di nuovi autori e delle loro storie. Nel giardino della Biblioteca comunale, in piazza Garibaldi, da domenica 7 a sabato 13 settembre, alle 18:45, torna il Salotto di Italo Calvino, giunto quest'anno alla nona edizione.
Un format ormai consolidato, apprezzato negli anni, una rassegna letteraria intitolata all'amato scrittore del quale si ricordano quest'anno i 40 anni dalla morte, avvenuta il 19 settembre 1985. Un appuntamento che ogni volta stupisce con piccole novità.
Il “Salotto di Calvino” è un appuntamento fisso nel panorama letterario della Maremma e non solo del Comune di Castiglione della Pescaia che l’amministrazione comunale è orgogliosa di organizzare e che ogni anno riscuote sempre più interesse da parte degli autori e successo di pubblico ormai affezionato a questa rassegna.
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e quest'anno termineranno con un brindisi al tramonto, un momento conviviale in cui si potranno condividere opinioni sorseggiando eccellenze enologiche del territorio.
Tanti e di spessore gli autori che si alterneranno sul palco, alcuni esordienti, altri già affermati, per presentare le loro ultime opere in una chiacchierata tra amici.
Questo il programma completo:
- Domenica 7 settembre
Stefano Adami, “Viva voce”. Dialoga con Fulvia Perillo
- Lunedì 8 settembre
Silvia Meconcelli, “Intera”. Dialoga con Maria Carla Fruttero
- Martedì 9 settembre
Enzo Puglisi, “Il profumo del basilico riccio”. Dialoga con Filomena Cataldo, legge l’attrice Paola Lambardi
- Mercoledì 10 settembre
Samuele Petrocchi, “Fiamme in Maremma”. Dialoga con Alessandro Fichera
- Giovedì 11 settembre
Silva Gentilini, “Le regole infrante”. Dialoga con Dianora Tinti
- Venerdì 12 settembre
Stefano Tofani, “La bestia che cercate”. Dialoga con Patrizia Guidi
- Sabato 13 settembre
Leonardo Giani, “Ripple”. Dialoga con Francesca Ciardiello