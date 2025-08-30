Castiglione della Pescaia pronta per una nuova edizione del "Salotto di Italo Calvino"

Castiglione della Pescaia: Una settimana di incontri e dialoghi letterari alla scoperta di nuovi autori e delle loro storie. Nel giardino della Biblioteca comunale, in piazza Garibaldi, da domenica 7 a sabato 13 settembre, alle 18:45, torna il Salotto di Italo Calvino, giunto quest'anno alla nona edizione.

Un format ormai consolidato, apprezzato negli anni, una rassegna letteraria intitolata all'amato scrittore del quale si ricordano quest'anno i 40 anni dalla morte, avvenuta il 19 settembre 1985. Un appuntamento che ogni volta stupisce con piccole novità.

Il “Salotto di Calvino” è un appuntamento fisso nel panorama letterario della Maremma e non solo del Comune di Castiglione della Pescaia che l’amministrazione comunale è orgogliosa di organizzare e che ogni anno riscuote sempre più interesse da parte degli autori e successo di pubblico ormai affezionato a questa rassegna.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e quest'anno termineranno con un brindisi al tramonto, un momento conviviale in cui si potranno condividere opinioni sorseggiando eccellenze enologiche del territorio.

Tanti e di spessore gli autori che si alterneranno sul palco, alcuni esordienti, altri già affermati, per presentare le loro ultime opere in una chiacchierata tra amici.

Questo il programma completo:

Domenica 7 settembre

Stefano Adami, “Viva voce”. Dialoga con Fulvia Perillo

Lunedì 8 settembre

Silvia Meconcelli, “Intera”. Dialoga con Maria Carla Fruttero

Martedì 9 settembre

Enzo Puglisi, “Il profumo del basilico riccio”. Dialoga con Filomena Cataldo, legge l’attrice Paola Lambardi

Mercoledì 10 settembre

Samuele Petrocchi, “Fiamme in Maremma”. Dialoga con Alessandro Fichera

Giovedì 11 settembre

Silva Gentilini, “Le regole infrante”. Dialoga con Dianora Tinti

Venerdì 12 settembre

Stefano Tofani, “La bestia che cercate”. Dialoga con Patrizia Guidi

Sabato 13 settembre

Leonardo Giani, “Ripple”. Dialoga con Francesca Ciardiello



