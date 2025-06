Castiglione della Pescaia: ponte del 2 giugno un banco di prova per la sicurezza della stagione estiva

Castiglione della Pescaia: Weekend del 2 giugno tranquillo a Castiglione della Pescaia. Il primo ponte di prova per la stagione estiva, con l'arrivo di tanti turisti, non ha fatto registrare particolari problematiche. Il piano di controllo del territorio attuato con il protocollo d'intesa tra Prefettura e Comune, con il contributo di operatori turistici, cittadini e forze dell'ordine, ha funzionato.

«Questo lungo ponte è stato un importante banco di prova - dichiara la sindaca Elena Nappi - delle strategie discusse nei vari incontri del comitato di ordine pubblico e sicurezza svoltesi lungo tutto il mese di maggio con vari attori: prefettura, questura, forze dell’ordine, amministrazione, operatori turistici, autolinee toscane, guardie giurate e controllo del vicinato. Una vera e propria squadra dove ognuno si è preso la responsabilità di fare la propria parte in modo serio e consapevole di quanto fosse alta la posta in gioco: il buon nome del paese e la garanzia di sicurezza per i suoi cittadini e frequentatori. Chi sceglie Castiglione per trascorrere le proprie vacanze deve sapere che è un luogo pieno di vita ma sicuro, chi lo sceglie per passare una serata all’insegna del divertimento è il benvenuto ma deve tenere un comportamento rispettoso e corretto di tutto e di tutti. Queste attività preventive servono a disincentivare la malamovida e ad evitare che si prendano decisioni più penalizzanti per il tutti».

Un weekend tranquillo, durante il quale non si sono registrate criticità e questo grazie anche alla campagna di ascolto che il Comune ha messo in atto già dalla scorsa estate. Da inizio maggio l'Amministrazione, con il coordinamento della Prefettura e la collaborazione di Questura, Autolinee Toscane, e operatori turistici locali, ha avviato una serie di incontri per individuare azioni ed attività preventive da mettere in piedi affinché la sicurezza del territorio possa essere garantita considerando i grandi flussi turistici. E nell'ultimo fine settimana tutti hanno fatto la propria parte: il paese è stato messo in sicurezza, controllati gli autobus in partenza da Grosseto direzione Castiglione della Pescaia, con verifiche messe in atto da controllori di Autolinee Toscane supportati dalla Polizia Stradale con cani antidroga che hanno disinnescato potenziali responsabili di malamovida; monitorato da forze dell'ordine, esercito e steward privati il viavai di persone nel centro storico e sul lungomare, facendo registrare una movida tranquilla. Considerando anche il fatto che il numero di presenze a Castiglione della Pescaia, grazie ad eventi sportivi di spessore come il torneo internazionale di Beach Tennis, è stato pari a quello che si registra solitamente nel mese di agosto.

«Un doveroso ringraziamento al Prefetto ed al Questore per l’impegno messo in atto grazie all’impiego di esercito e forze dell’ordine - conclude la prima cittadina -, all’Arma dei Carabinieri per le continue azioni di controllo e monitoraggio del territorio, ad Autolinee Toscane ed al Controllo del Vicinato per le attività ed i mille occhi messi a disposizione della comunità castiglionese».