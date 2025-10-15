Castiglione della Pescaia inserito nel Piano specifico di prevenzione dagli incendi boschivi

Castiglione della Pescaia: Parte del territorio del Comune di Castiglione della Pescaia è stato inserito in un Piano Specifico di Prevenzione dagli Incendi Boschivi in ​​fase di predisposizione dalla Regione Toscana. Ne dà notizia l'Amministrazione comunale in accordo con le "Bandite di Scarlino".

«L’inclusione nel Piano - afferma la sindaca Elena Nappi - rappresenta un passo significativo per la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e forestale, garantendo l’attivazione di misure dedicate alla prevenzione, al monitoraggio e alla gestione del rischio incendi. Il Comune, in sinergia con la Regione e con gli enti competenti, sarà parte attiva nelle attività di programmazione e attuazione delle azioni previste, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza del territorio e di preservare le risorse naturali a beneficio della collettività».

La società Ecometrics s.r.l. con i suoi incaricati è stata deputata ufficialmente dalla Regione di effettuare sopralluoghi e rilievi tecnici sul territorio del Comune di Castiglione della Pescaia. Tali attività, che verranno eseguite nei giorni dal 27 al 29 ottobre, sono finalizzate alla raccolta di dati e informazioni utili per la redazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza contro il rischio incendi boschivi. I professionisti, divisi in due squadre, si muoveranno sul territorio per verificare le criticità e le varie opportunità per lo sviluppo del Progetto di prevenzione. I cittadini sono invitati a collaborare e a garantire la massima disponibilità al personale incaricato, al fine di favorire il corretto svolgimento delle attività.

Il Comune di Castiglione della Pescaia assicura la propria collaborazione e sostegno a questa iniziativa di grande rilevanza per la tutela e la sicurezza del territorio e della comunità.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale della Regione Toscana: www.regione.toscana.it

È inoltre disponibile un video esplicativo al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=le4WFhN4lrA