Castiglione della Pescaia, il Consiglio vota all'unanimità delibera su Riva del Sole

Castiglione della Pescaia: Il Consiglio comunale ha votato all'unanimità la delibera che mette un punto fermo sullo stato dei fatti relativamente alle strategie presenti e future sull'area di Riva del Sole.



Un passo avanti fondamentale in un dibattito che va avanti da anni e al quale l'Amministrazione è concorde nel trovare una soluzione, ribadendo che ogni decisione che verrà presa da ora in poi dovrà essere sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale.

Il contratto di locazione sottoscritto tra la RESO e il Comune nel 1958, rinnovato per la terza volta nel 2017, andrà a scadenza naturale nel 2047. A seguito della richiesta da parte della proprietà di acquisizione dell'area, l'Amministrazione ha incaricato i propri Uffici di una stima del valore reale degli immobili giungendo, al termine dell'analisi dei documenti, alla conclusione di improcedibilità alla vendita.

La proprietà dei beni immobili, come deciso anche dalla Cassazione, rimane del Comune di Castiglione, con diritti e doveri reciproci derivanti dal contratto. Un contratto che quando è stato redatto, nel 1958, riportava termini, procedure e clausole ormai non più azionabili. Non si conoscevano i concetti di procedimento amministrativo, di concessione pubblica, di evidenza pubblica, di imparzialità dell’azione amministrativa. Non trovavano riconoscimento giuridico, ma probabilmente non erano neanche immaginabili concetti come il project financing, o il partenariato pubblico privato. Rinnovare oggi o prorogare oggi un rapporto contrattuale basato su presupposti giuridici, economici, normativi ormai da tempo tramontati, appare un’operazione che merita attenti approfondimenti di tipo giuridico e pratico.

Il Villaggio Svedese di Riva del Sole ha rappresentato una vera e propria “svolta” turistica ed economica per il Comune di Castiglione della Pescaia, qualificandosi come una struttura di qualità nella pianificazione dell'offerta di accoglienza dedicata ad una comunità straniera. È interesse dell'Amministrazione, che è pronta a collaborare con la proprietà, conoscere le volontà della stessa su ulteriori investimenti di ristrutturazione e modernizzazione del villaggio turistico.

Alla luce di tali considerazioni, nell'ottica di promozione e sostegno a tutte quelle iniziative che siano portatrici di una reale crescita dell'economia del proprio territorio, che portino qualità, tutela ambientale, diversificazione delle proposte di accoglienza e ricettività, crescita del tessuto globale socio economico del Comune, il Consiglio, nell'approvare la delibera, ha preso atto che la valutazione di qualsivoglia proposta merita una più approfondita definizione degli elementi economico giuridici fondanti, dei quali l'Amministrazione dovrà tener conto per esprimere un compiuto giudizio, del quadro normativo e giuridico oggi in vigore.