Castiglione della Pescaia, gruppi di opposizione: "Sabbia “miracolosa”?

Castiglione della Pescaia: "Sulla questione della sabbia usata per il ripascimento della spiaggia, il vicesindaco Mazzarello ha rilasciato dichiarazioni che ci lasciano perplessi. Dopo che tanti cittadini hanno segnalato l’acqua torbida e la sabbia polverosa, la risposta dell’amministrazione è stata: “tranquilli, è normale, tra poche settimane l’acqua tornerà limpida da sola”. Apre così una nota dei gruppi d’opposizione in consiglio comunale, a firma di Cesario, Giannotti, Mazzini e Iavarone.

"A parte che “tra poche settimane” e’ almeno vago e comunque ci preoccupa, - prosegue la nota - su cosa si basa questa previsione? Non ci risulta ci siano dati, né studi, né analisi a supporto. Solo parole. Eppure, durante l’ultimo consiglio comunale, era stato detto chiaramente che la sabbia, per “stabilizzarsi” e tornare simile a quella che ci si aspetta sotto l’ombrellone, avrebbe bisogno di 24–36 mesi. E noi avevamo fatto notare che, molto prima di quei tempi, arriveranno le mareggiate invernali e si porteranno via tutto. Risultato? L’anno prossimo si ricomincia daccapo, con la solita sabbia e gli stessi problemi".

"Ora, se la linea è quella del “ci penserà il tempo”, ci permettiamo di dire che non è proprio così che si tranquillizzano operatori e turisti. Qui parliamo della nostra spiaggia, della nostra immagine, dell’esperienza che offriamo a chi ci sceglie ogni estate. Serve ben altro che una rassicurazione generica, serve programmazione, trasparenza, e soprattutto buon senso. Il vicesindaco ha detto che il progetto è regionale e che quindi il Comune avrebbe, in buona sostanza, scarso spazio di manovra. E allora diciamolo chiaramente: bene, se il progetto è della Regione, si apra un tavolo che affronti la questione in modo strutturato con la Regione, rappresentativo di tutte le realtà che per interesse diretto o competenza possano e vogliano dire la loro, cittadini compresi. Perché se da Firenze arrivano soluzioni che qui non funzionano come dovrebbero, è nostro dovere chiedere che vengano riviste. I castiglionesi – e i turisti che ci scelgono – meritano una spiaggia bella, pulita, accogliente. Non una sabbia grigia che si spera migliori “col tempo”. È ora di far sentire la voce del territorio, senza giri di parole", termina la nota.