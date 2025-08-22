Castiglione della Pescaia, Edoardo Mazzini: “Cartello vergognoso nel Municipio: i cittadini trattati come un “problema”

Castiglione della Pescaia: “Questa è l’immagine di un Comune che si definisce accogliente e vicino a cittadini e turisti? All’ingresso del Municipio, nella sala d’attesa, campeggia un cartello che recita: “Se venendo qui portate delle soluzioni, siete ben accetti, altrimenti siete parte del problema”, tuona Edoardo Mazzini, consigliere comunale, con il supporto dei Gruppi di opposizione – Consiglio Comunale di Castiglione della Pescaia.

“È un fatto gravissimo – prosegue Mazzini - che non può essere ridotto a semplice goliardia: un’Istituzione non può permettersi di porsi così davanti ai propri cittadini. Gli uffici comunali, per definizione, sono al servizio delle persone. Evidentemente, però, questa amministrazione preferisce considerare i cittadini come fastidi da scansare, come problemi da evitare. Non è la prima volta che accade: basti pensare alla mancata istituzione del Garante della Disabilità, da me più volte richiesta e mai attivata”.

“Ora capiamo meglio perché le nostre proposte non vengono ascoltate: siamo considerati “parte del problema”. Bene, se difendere i cittadini, ascoltarli e chiedere risposte significa essere un problema, allora io – insieme a tutta l’opposizione – sono fiero di esserlo. La politica non serve a scansare le persone, ma a risolvere i loro problemi. E se qualcuno ha bisogno di un cartello del genere per farsi scudo, il problema non sono certo i cittadini… ma chi governa questo Comune”, conclude Edoardo Mazzini.







