Passato Ferragosto, Castiglione della Pescaia continua a proporre tanti appuntamenti per allietare le serate estive.

Castiglione della Pescaia: Lunedì 18 agosto sarà il grande jazz ad illuminare Vetulonia. Alle 21:30 in Piazza Vatluna torna il Grey Cat Jazz Festival, con il quintetto di Furio Di Castri, contrabbassista e compositore di fama internazionale, insieme a Giovanni Falzone alla tromba, Achille Succi al sax alto e clarinetto, Fabio Giachino tastiere e FX, Mattia Barbieri alla batteria, per un viaggio musicale tra atmosfere intense, ironiche e romantiche, nel segno di Charles Mingus e Frank Zappa.

Prima del concerto, dalle 20:30 apertura straordinaria del MuVet con visita guidata gratuita alla mostra-evento "Un mecenate e i suoi tesori" appena inaugurata. In piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia, un'altra serata di Estate in Famiglia con i giochi in legno di Bandus, a partire dalle 21:00.

Martedì 19 agosto si rinnova la magia della Notte delle Candele. Dalle 20:00 il borgo spegnerà le luci artificiali di strade e piazze per illuminarsi solo di fiammelle e bagliori dorati, regalando un’esperienza romantica e suggestiva con le luci delle candele e delle stelle, per ricordare la notte del 19 agosto 2017, quando un improvviso blackout lasciò il borgo immerso nel buio per ore. In quell’attimo, residenti e turisti accesero torce, candele e smartphone, trasformando l’oscurità in una luce indimenticabile. Ad accompagnare la serata, come sempre, non mancherà la musica dal vivo.

Martedì l'Estate a Buriano porta in Piazza Indipendenza, alle 21:30, lo spettacolo musicale "Swing, soul e blues music" con i Moody Mates per una serata all’insegna del ritmo e delle grandi sonorità americane.

Mercoledì 20 agosto ultimo imperdibile appuntamento con la rassegna Cose di Spettacolo in una location d'eccezione, il Giardino EX Orto dei Frati. In scena Siddhartha Prestinari con “La Voce Umana”, un intenso atto unico tratto dall’opera di Jean Cocteau, per la regia di Rosario Trombino. Un viaggio emozionante nel dolore e nella solitudine, dove il telefono diventa simbolo di incomunicabilità e la voce umana strumento di profondità e sofferenza d’amore. Lo spettacolo è l'unico evento della rassegna a pagamento (biglietti su TicketOne). A seguire, degustazione di vini della Cantina "i Vini di Maremma", offerta dall’Associazione Bacco in Toscana.

Giovedì 21 agosto Castiglione della Pescaia è pronta per uno degli eventi che ogni anno incanta grandi e piccini: tutti con gli occhi al cielo per i Fuochi a Mare sul Lungomare di Ponente. Lo spettacolo pirotecnico sul mare avrà inizio alle 23:30.

Al Molgò Cafè Concert di Via San Benedetto Po giovedì alle 21:30 arriva "Adult Matters", il progetto solista di Luigi Bussotti, caratterizzato da un sound che vi riporterà all’indie rock anni ‘90. Con testi onesti e brutali, la sua musica è il diario segreto di una persona queer non binaria.

In Piazza Orto del Lilli alle 21:30 il concerto dell'Associazione Musicale di Castiglione della Pescaia "60'S Beatles and more".

Per gli appassionati di arte, da non perdere giovedì alle 20:15 "Cacciatori di Stelle", la visita guidata in notturna, accompagnati dall'artista, al Giardino Viaggio di Ritorno il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. In programma cena a buffet a bordo piscina e osservazione della volta celeste con AMSA.

Giovedì sera alle 21:15 al Belvedere dello Sparviero, a Punta Ala, nell'ambito della rassegna SognAla 2025 in scena lo spettacolo teatrale "Magia Pirata" di e con Pablo Torregiani direttamente dal Teatro TIP di Madrid. Una serata di avventura, mistero e illusioni in un viaggio tra mari lontani, tesori nascosti e incantesimi.

Dal 21 al 24 agosto sarà il Polo ad attirare l'attenzione. Sul campo del Punta Ala Polo Club va in scena la Coppa Italia FISE – US Polo Assn. Trophy. Una competizione internazionale, uno scenario mozzafiato, l'opportunità di vivere lo sport all’aria aperta, in armonia con la natura e con il fascino unico del territorio.