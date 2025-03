Castiglione della Pescaia: appuntamenti istituzionali per la promozione turistica

Occasioni di incontro e scambio di idee e progetti con nuove realtà, opportunità per farsi conoscere anche all'estero in un mercato turistico non ancora presente nella propria destinazione.

Castiglione della Pescaia: Dal 28 al 30 marzo la sindaca Elena Nappi e l'assessora Susanna Lorenzini saranno a Nizza per la presentazione del Progetto "10 Comuni" nel quale il Comune di Castiglione della Pescaia è entrato quest'anno. Si tratta dell'iniziativa di promozione turistica che la Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra ha rivolto alle più affascinanti destinazioni italiane con l'obiettivo di avvicinare i turisti francesi alla nostra cultura e gastronomia.

L'evento si inserisce nel contesto del Salone ID-Weekend, in programma negli stessi giorni, e rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami istituzionali tra Italia e Francia. Sarà l'occasione per presentate le destinazioni selezionate per l’edizione 2025 del Progetto, e sarà ufficialmente presentata la guida turistica Visitez l'Italie.

Il soggiorno a Nizza prevede anche un incontro istituzionale con il sindaco Jean-François Dieterich e l'amministrazione di Saint Jean Cap Ferrat, un’occasione per scoprire questa splendida destinazione e condividere buone pratiche di gestione turistica del territorio.

Il 28 e 29 marzo l'assessore Walter Massetti e il dirigente comunale Fabio Menchetti saranno a Sorrento per il primo appuntamento del 2025 del G20Spiagge. Una tavola rotonda sulle sfide ambientali delle destinazioni costiere durante la quale rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore affrontando tematiche che riguardano erosione delle coste, gestione dei rifiuti, salvaguardia degli ecosistemi marini. Al pre summit di Sorrento il Comune di Castiglione della Pescaia porterà le buone pratiche di sostenibilità ambientale messe in atto in questi anni, dalla riprofilatura e ripascimento delle spiagge alla rinaturalizzazione delle dune, dal recupero della posidonia alla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti.