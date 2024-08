Castiglione della Pescaia, aggiornamento sull'intervento di E-Distribuzione

Castiglione della Pescaia: In riferimento agli scatti di linea elettrica, probabilmente dovuti anche al significativo carico sulla rete, verificatisi nelle ultime sera nel centro di Castiglione della Pescaia, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) precisa anzitutto che la situazione è circoscritta ad un tratto di linea di bassa tensione e non ci sono altre criticità per il sistema elettrico territoriale, perfettamente funzionante.



Nel dettaglio, anche ieri sera i tecnici dell’azienda elettrica hanno ispezionato e monitorato il circuito di bassa tensione interessato che è scattato una volta e che è stato ripristinato nel giro di 10 minuti. Oggi proseguono le attività sul tronco di rete citato con un ulteriore prova di cambio assetto, che verrà effettuato nel primo pomeriggio, e successivo monitoraggio dello schema di rete e controllo dei prelievi sulla linea.

La situazione è gestita ed E-Distribuzione, che è in contatto con l’Amministrazione Comunale per tutti gli aggiornamenti, prosegue l’attività con presidio sul posto. L’Azienda elettrica informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura”, nonché ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica. Inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.