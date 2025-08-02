Castiglione della Pescaia accelera sulla mobilità elettrica: in arrivo 9 nuove colonnine di ricarica

Castiglione della Pescaia: In arrivo a Castiglione della Pescaia nuove colonnine "intelligenti" di ricarica per veicoli elettrici, realizzate a seguito della convenzione tra Comune ed Acea Energia.

Il progetto è partito nel 2023 con l'installazione, e la progressiva attivazione, di 14 Infrastrutture di Ricarica ad uso Pubblico nella tipologia Fast e Quick, operate da Acea Energia in regime di interoperabilità con più di 70 EmSP, per mezzo della propria piattaforma ICT, denominata B.O.M.T.S., distribuite sul capoluogo e le frazioni di Punta Ala, Tirli e Buriano.

«Le colonnine di ricarica elettrica – afferma l'assessore a Turismo e Lavori pubblici Susanna Lorenzini – rappresentano un pilastro fondamentale per la sostenibilità ambientale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e promuovendo un modello di mobilità più verde. Inoltre, integrarle nelle strategie turistiche significa valorizzare le destinazioni che abbracciano un approccio eco friendly, offrendo ai visitatori un'esperienza più sostenibile e innovativa, capace di attrarre un turismo responsabile e attento all'ambiente».

In questa estate 2025 è partita la fase due del progetto che prevede – a valle di una attenta disamina dei dati raccolti su database proprietario nel corso dei primi 24 mesi di operatività dell’infrastruttura tecnologia - l’installazione di ulteriori nove stazioni di ricarica, cinque di tipologia UltraFast (n°. 2 prese “CCS”, in corrente continua da 45 kW) e quattro Quick (n°. 2 prese “T2”, in corrente alternata da 22 kW), che andranno ad unirsi a quelle già operative di Via delle Formiche, Via Cerboli, Piazza Gramsci (Fast), Piazza Garibaldi (Fast), Via della Torre, Via Alessandro Manzoni, le due di Via Ponte Giorgini (una è Fast), Strada Provinciale del Padule per il capoluogo, quella di Piazza Indipendenza a Buriano, Piazza del Popolo a Tirli, e le due a Punta Ala in Via del Castello e Via delle Comete (Fast). Le nuove colonnine saranno collocate a Vetulonia nella zona del cimitero, in Piazzale Caduti in Guerra, Via Sicilia, Località Casa Mora, Via Nazario Sauro, SP 3 del Padule in zona Conad a Castiglione della Pescaia; la stazione di Via della Torre sarà raddoppiata con un nuovo impianto, come anche saranno raddoppiate le postazioni di Punta Ala in Via delle Comete e Via del Castello.

Nel corso dei primi 24 mesi di operatività, sulle Infrastrutture di Acea Energia localizzate nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia sono state complessivamente eseguite 5.900 ricariche, la maggior parte delle quali (68,5%) su colonnine di tipologia Fast, ossia con una potenza di ricarica fino a 50 kW. L’analisi evidenzia un notevole utilizzo (con incidenza pari al 29%) da parte degli utenti stranieri, provenienti principalmente da Germania, Olanda, Regno Unito e Finlandia. L’infrastruttura tecnologica è corredata in n°. 2 locations da un progetto sperimentale (Progetto Pilota), che ha previsto l’installazione di un sistema innovativo ICT per la verifica del corretto utilizzo degli stalli (Sistema denominata IPADS, Illegal Parking Detection System) e da un Sistema ICT di rilevamento della qualità dell’aria (Nose).

Il progetto conferma l'impegno concreto dell'Amministrazione per una politica green di sostenibilità ambientale, un servizio importante da offrire ai propri turisti.

«Siamo molto soddisfatti del successo del progetto - conclude la sindaca Elena Nappi - dimostrato dalle richieste di implementazione delle colonnine già installate, segno evidente che la mobilità elettrica è sempre più utilizzata ed apprezzata soprattutto per la sostenibilità ambientale che questa amministrazione porta avanti da anni».

«Questo progetto evidenzia l’approccio innovativo, tecnologico e multidisciplinare della nostra azienda, sia in ambito pubblico che privato. Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie al supporto degli interlocutori del Comune. Auspichiamo che questa progettualità possa essere ulteriormente implementata, facendo di questo territorio un vero e proprio laboratorio di innovazione», dichiara Daniele Del Pesce, Head of E-Mobility di Acea Energia.