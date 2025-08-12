Castiglione, circolo FDI: “No a propaganda su dolore dei popoli: grave strumentalizzazione del vicesindaco Mazzarello”

“È inaccettabile l’uso politico di eventi pubblici”

Castiglione della Pescaia: “Siamo amareggiati per quanto accaduto alcuni giorni fa in piazza Orto del Lilli, dove durante un evento musicale sono stati pronunciati cori e prese di posizione sul conflitto israelo-palestinese. Eventi pubblici e turistici dovrebbero unire, non dividere, e non diventare vetrine per messaggi politici o vicini a posizioni estremiste”. È quanto denuncia il circolo di Fratelli d’Italia Castiglione della Pescaia.

“Allo stesso modo – prosegue la nota - nell’ultimo Consiglio comunale il nostro gruppo ha votato a favore una delibera per condannare la guerra a Gaza e sostenere una soluzione pacifica. In quel caso, il nostro voto è stato chiaro e motivato, nel rispetto per tutte le vittime, senza ambiguità né secondi fini. (Ndr: affermazioni fatte dal vice sindaco Mazzarello non in piazza durante un evento musicale, come erroneamente riportato nel comunicato di Fratelli d’Italia che appena accortosi del refuso ha provveduto ad inviare una errata corrige che pubblichiamo integramlente, ma in consiglio comunale). Per questo riteniamo inaccettabile che il Vicesindaco Mazzarello abbia usato quel momento per attaccare la nostra posizione e trasformarlo in propaganda politica. Il dolore di interi popoli non può essere sfruttato per polemiche elettorali. Su tragedie di questa portata servono rispetto, sobrietà e unità, non proclami divisivi”.

“I rappresentanti di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale (lista Viva Castiglione) e il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia annunciano che presenteranno un esposto al Prefetto e al Ministro della Cultura per segnalare sia la strumentalizzazione politica in Consiglio comunale sia l’uso improprio di eventi pubblici come strumenti di propaganda”, termina la nota.



