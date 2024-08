Castiglione ci riprova: tutto pronto per la 68° edizione del Palio marinaro

Castiglione della Pescaia: Dopo il rinvio di domenica scorsa a causa del nubifragio che si è abbattuto su Castiglione della Pescaia a ridosso del via, questa domenica 25 agosto è stata riprogrammata la 68° edizione del Palio marinario: lo sparo di partenza alle 19 di fronte al Faro rosso, in mare.

La sfida è fra le cinque lance a remi, quattro rematori e un timoniere, e tutti gli occhi sono puntati sulla Piazza: in caso di successo dei biancoverdi, centrerebbero un clamoroso triplete, dopo le vittorie del palio dei giovani e delle donne. L’ultima volta che è successo è stato nel 2019 e sempre protagonista la Piazza.

La gara si corre sulla distanza di circa 2700 metri con tre virate: partenza di fronte al Faro rosso e prima vasca verso Capezzolo con la prima virata entrando da destra. Rientro verso il Faro rosso e seconda virata, poi la terza vasca e la terza virata ancora verso Capezzolo. Poi la lunga volata con l’ingresso in porto, con una boa di disimpegno da lasciare sulla sinistra, e l’arrivo di fronte al Monumento ai caduti.

Alle ore 19:00 il Sindaco Elena Nappi, darà il via al 68° palio dell’Assunta. Al termine della regata alle 20:00, le premiazioni finali sulla terrazza del Monumento ai caduti in via Vittorio Veneto. Il Palio è stato dipinto da Anna Pucci.

Il Palio di Castiglione ha il patrocinio del Comune di Castiglione, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto.

Tutta la manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di Tv9 e riproposta la prossima settimana.

Gli equipaggi

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino corsia 1. Timoniere Tommaso Temperani(18 anni 1 corsa1 vittoria), 1° remo Filippo Temperani 22 anni 1 corsa1 vittoria) 2° remo Filippo Gargano (24 anni 5 corse 3 vittorie), 3° remo Tommaso Veri 37 anni (12 corse 6 vittorie), 4° remo Francesco Chelini (36 anni 6 corse 1 vittoria). Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Giorgia Cinelli. Capitano Davide Landi. Palii vinti 21. In mare 6 successi 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023. Nel 2019 vinti anche i palii giovani e donne. Ultima volta di un rione con 3 vittorie consecutive senior 1999-00-01.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino corsia 2. Timoniere Rinaldo Moraglia (58 anni 13 corse 1 vittoria), 1° remo Luca Ronca (37 anni 4 corse 1 vittoria), 2° remo Simone Capitoni(32 anni 3 corse 0 vittorie), 3° remo Luca Roghi (44 anni 21 corse 6 vittorie), 4° remo Josè Elias Ceribelli (21 anni 2 corse 0 – 2 – vittorie). Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Rachele Piu. Capitano Luigi Rampon. Palii vinti 9, nel 2012 e 2013 doppietta. In mare 4 vittorie su 12 corse, trionfatori per Castiglione nel superpalio per la 1° volta nel 2015.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio corsia 3. Timoniere Jacopo Trombini (20 anni 2 corse 0 vittorie),1° remo Matteo Cittadini(28 anni 1 corsa 0 vittorie),2° remo Mattia Cozzolino (19 anni 1 corsa0 vittorie), 3° remo Emanuele Pocci (21 anni, 0corse 0 vittorie), 4° remo Dimitri Mazzi (20 anni 0 corse 0 vittorie). Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Greta Lobascio. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 9. Ultima vittoria nel 1990.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine corsia 4. Timoniere Federico Accioli (26 anni 6 corse 0 vittorie), 1° remo Michele Bernardini (34 anni 2 corse 0 vittorie), 2° remo Manuel Petragli (28 anni 5 corse 0 vittorie), 3° remo Gianluca Tonini (52 anni 13 corse 1 vittoria), 4° Francesco Brunelli (33 anni 0 corse 0 vittorie). Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Matilde Cocchi. Capitano Tullio Serafin. Palii vinti 16, mai in mare.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione corsia 5. Timoniere Niccolò Betti (25 anni 0 corse 0 vittorie), 1° remo Sebastiano Biancalani (24 anni 3 corse 1 vittoria) 2° remo Daniele Sargentini (28 anni 2 corse 0 vittorie), 3° remo Fabio Giovannelli (34 anni 13 corse 3 vittorie)4° remo Andrea Giardini (23 anni 2 corse 1 vittoria). Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Caterina Cassioli. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 13. In mare tre vittorie la prima nel 2009, 2018 e lo scorso anno 2022.

L’albo d’oro: Piazza 21 titoli, Castello 16, Portaccia 13, Marina e Ponte Giorgini 9.