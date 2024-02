Castiglione: cambia la viabilità di accesso alla Sede comunale

Castiglione della Pescaia: Per procedere alla realizzazione della rotatoria di ingresso all'area ex Paoletti, attualmente oggetto di opere di urbanizzazione, è stata disposta la chiusura dalla Provinciale del Padule venendo da Grosseto del primo ingresso lato est alla sede comunale.



I dipendenti comunali e i cittadini che dovranno recarsi in Comune potranno utilizzare il terzo cancello ad ovest in entrata e il cancello centrale per l'uscita. E' consigliato utilizzare i parcheggi esistenti sul lato ovest della Paoletti, limitando solo se necessario l'utilizzo di quelli lato est, in parte già riservati alla Polizia Municipale.

I lavori sulla rotatoria saranno oggetto di apposita Ordinanza di viabilità, garantendo comunque il transito sulla Provinciale. La fine dei lavori è previsto nel mese di giugno 2024.

L'Amministrazione si scusa per il disagio arrecato ai cittadini.