Castiglione: a fuoco bar sulla darsena, intervengono prontamente i pompieri

Castiglione della Pescaia: Principio di incendio all’interno di un bar nella zona del porto di Castiglione della Pescaia. La prima partenza del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta all’interno di un bar che affaccia sulla darsena del porto di Castiglione della Pescaia, dove per cause in corso di verifica, si era sviluppato un principio di incendio all’interno di un locale tecnico del bar stesso.

All’arrivo sul posto, la squadra VF, indossando gli autoprotettori ad aria, ha effettuato la prima verifica individuando la fonte del principio di incendio, provvedendo al suo immediato spegnimento con acqua. Ad operazioni terminate, i pompieri ha provveduto a liberare i locali dal fumo sviluppatosi con l’utilizzo di moto ventilatori. Non si registrano feriti e danni ad altre proprietà. Sul posto oltre alla squadra VVF, pattuglia dei Carabinieri di Castiglione della Pescaia.