Castiglioncello Festival edizione 2022: Il calendario

Il calendario del Castiglioncello festival si arricchisce con la nuova rassegna dell’anfiteatro tra lirica, prosa, spettacoli per i giovani e le rappresentazioni dedicate al mondo femminile



Il Castiglioncello Festival si arricchisce ancora una volta affiancando alla rassegna di musica e teatro che si svolgera’ nell’area verde di Castello Pasquini (che vedra’ ospiti FABRI FIBRA, RICCIARELLI/QUARTULLO, SANGIOVANNI, MANNARINO, ERNIA, BRESH, PUCCI, GREASE IL MUSICAL ed ELISA), la rassegna di lirica, prosa e teatro che si terra’ in un’altra suggestiva area del Castello, quella dell’Anfiteatro, e che ospitera’ sul palco con spettacoli tra cui alcuni dedicati ai piu’ giovani e altri al mondo femminile.

La rassegna all’Anfiteatro partirà l’1 agosto con Io e te: un disastro, spettacolo di cabaret incentrato su ironici momenti di analisi sull’amore e sui rapporti di coppia.

Il 2 agosto Alfonsina. La donna che arrivava sempre ultima, il primo dei due spettacoli all’interno del contenitore dedicato alla figura femminile, spettacolo che porta in scena la vita della famosa ‘’Regina della pedivella’' unica donna che corse al Giro d'Italia del 1924.

Il 4 agosto andrà in scena L’arma più potente erano gli occhi spettacolo allestito dal Teatro Goldoni con il Laboratorio Giovani Adulti della Bottega d’Arte

Il 12 agosto sarà la volta di Profili di donna, la seconda delle proposte dedicate alle donne, portato in scena dalla celebre coreografa Beatrice Paoleschi, Danze e Poesie che celebrano ed esaltano l'universo femminile.

Il 16 agosto tornerà la lirica con il Gran Galà dell’Operetta a cura della Compagnia Lirica Livornese e con la partecipazione del soprano Cosetta Gigli

Il 22 agosto l’Anfiteatro ospiterà la Compagnia Teatro Giovani con Pillole di Teatro uno spettacolo all’insegna della comicità, del cabaret, del varietà e del teatro leggero italiano.

Per finire il ciclo dedicato ai bambini e ai ragazzi, due spettacoli che vogliono parlare di teatro al giovane pubblico, affrontando tematiche incentrate sulla formazione e sulle problematiche e tematiche socioculturali quotidiane che i giovani si trovano a fronteggiare ogni giorno. Al termine dei due spettacoli i piccoli spettatori avranno anche la possibilità di confrontarsi con attori e registi in modo da poter entrare in contatto e interagire, facendo domande e dialogando con chi, non solo ha costruito i personaggi e lo spettacolo ma ha anche definito la linea narrativa degli spettacoli.

Il 10 agosto andrà in scena E vissero tutti felici e ben distesi, una favola dei giorni nostri, una storia! Un racconto contaminato da elementi favolistici, così come da spunti di quotidiana realtà, per parlare del contrasto tra apparenza e sostanza, tra la forma e il reale rapporto tra le persone.

Il 24 agosto sarà la volta di Ti racconto Robin Hood spettacolo che narra le gesta del grande eroe popolare, a partire dalle leggende che sin dal 1100 iniziarono ad essere scritte e cantate in Inghilterra.

Torna anche l’appuntamento Storie al Parco, per i bambini sono infatti previsti due momenti nei pomeriggi del 10 e 24 agosto durante i quali verranno presentati i libri "Il Ragazzo e il Marinaio" Anna Maria Grisaffi e La bici delle storie di Daniela Bertini.Entrambe le presentazioni alle 18:30, si svolgeranno presso l'ex pista da ballo del parco di Castello Pasquini e sono gratuite.

Anche qui, i bambini potranno scoprire in prima persona dalla voce degli autori tutti i segreti dei personaggi e delle storie. Con Danila Bertini autrice del libro protagonista della presentazione del 24 agosto e ideatrice di progetti di promozione alla lettura per Istituti Comprensivi in Toscana, inserita nell’albo dei formatori LaAV potranno anche affrontare l’argomento della ripartenza a seguito della pandemia e il vissuto durante i lockdown.

IL CALENDARIO completo del CASTIGLIONCELLO FESTIVAL con gli spettacoli in Arena Grande e quelli dell’Anfiteatro:

27 LUGLIO Arena Grande: 27 LUGLIO FABRI FIBRA

1 AGOSTO ANFITEATRO: 1 agosto – teatro IO E TE: UN DISASTRO!

Dialogo semiserio sull’amore e sulla distanza Con Daniela Bertini e Matteo Micheli

prezzo biglietto 10 euro

2 AGOSTO ANFITEATRO: 2 agosto – teatro ALFONSINA. LA DONNA CHE ARRIVAVA SEMPRE ULTIMA

Di Stefano Benedetti, con Daniela Bertini, Matteo Marranini, Francesco Giacomelli. Regia Federico Meini.

prezzo biglietto 10 euro

4 AGOSTO ANFITEATRO: 4 agosto – teatro “L’ARMA PIÙ POTENTE ERANO GLI OCCHI”

Studio per Quattro bombe in tasca di Ugo Chiti Mise en espace Annalisa Cima e Mauro Pasqualini

Laboratorio Giovani Adulti della Bottega d’Arte – Teatro Goldoni

prezzo biglietto 10 euro

5 AGOSTO Arena Grande: 5 AGOSTO SANGIOVANNI

7 AGOSTO Arena Grande: 7 AGOSTO MANNARINO

9 AGOSTO Arena Grande: 9 AGOSTO ERNIA

10 AGOSTO ANFITEATRO :10 agosto – spettacolo per bambini E VISSERO TUTTI FELICI E BEN DISTESI!!! NARRAZIONE IN SEMIMINIMA DI UNA FAVOLA MODERNA con Matteo Micheli. prezzo biglietto intero 10 euro-ridotto bambini 5 (dai 3 ai 14 anni)

ORE 18.30 Storie al Parco- per bambini

il 10 AGOSTO ore 18.30 ingresso gratuito presentazione libro IL RAGAZZO E IL MARINAIO-ANNA MARIA GRISAFFI

11 AGOSTO Arena Grande: 11 AGOSTO BRESH

12 AGOSTO ANFITEATRO:12 agosto – danza PROFILI DI DONNA Emox Balletto prezzo biglietto 15 euro

13 AGOSTO Arena Grande: 13 AGOSTO ‘ RIUNIONE DI FAMIGLIA’ con RICCIARELLI/QUARTULLO/INSEGNO/RINALDI

14 AGOSTO Arena Grande: 14 AGOSTO PUCCI

16 AGOSTO ANFITEATRO:16 agosto – lirica Gran Galà dell'Operetta Compagnia Lirica Livornese con la partecipazione del soprano Cosetta Gigli biglietto 10 euro

17 AGOSTO Arena Grande 17 AGOSTO GREASE IL MUSICAL

22 AGOSTO ANFITEATRO:22 agosto – teatro PILLOLE DI TEATRO - Teatro comico italiano e non solo Compagnia Teatro Giovani prezzo biglietto 10

24 AGOSTO ANFITEATRO:24 agosto – spettacolo per ragazzi TI RACCONTO ROBIN HOOD con Matteo Micheli prezzo biglietto intero 10 euro ridotto bambini 5 (dai 3 ai 14 anni)

ORE 18.30 Storie al Parco- per bambini

IL 24 AGOSTO ore 18.30 ingresso gratuito presentazione libro LA BICI DELLE STORIE-DANIELA BERTINI

25 AGOSTO Arena Grande; 25 AGOSTO ELISA