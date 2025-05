Castel Porrona ospita la semifinale regionale del Poetry Slam: un trampolino verso il titolo italiano

Il borgo toscano si prepara a una serata di poesia performativa e convivialità, segnando l'inizio della stagione estiva del nuovo teatro Cinigiano. la Semifinale Toscana del Poetry Slam è in programma il prossimo sabato 31 maggio alle ore 21:00.

Cinigiano: Il suggestivo borgo di Castel Porrona (GR) si prepara a fare da cornice a un evento di risonanza regionale: la Semifinale Toscana del Poetry Slam, in programma per il prossimo sabato 31 maggio alle ore 21:00. Una tappa cruciale per gli aspiranti poeti e poetesse che mirano a conquistare il titolo italiano, in un appuntamento che promette rime taglienti e performance cariche di emozione. Un'occasione imperdibile per gli amanti della poesia performativa e una tappa fondamentale per i poeti e le poetesse che sognano di conquistare il titolo italiano.

L'evento segna un entusiasmante inizio di stagione estiva per il territorio, ma è anche il quarto appuntamento dedicato alla poesia nell'ambito del ricco cartellone annuale del Teatro Comunale.

L'iniziativa, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi del panorama culturale grossetano e dell'Amiata, nasce dalla sinergia tra Nuovo Teatro Cinigiano Aps e Clorofilla Poetry, due realtà da sempre impegnate nella promozione dell'arte e della parola. Fondamentale il supporto del Comune di Cinigiano, che ha riconosciuto il valore artistico e aggregativo dell'evento, e del Comitato Festeggiamenti di Porrona, che allestirà dei punti ristoro con birre fresche e ottimi panini, garantendo una serata piacevole anche sul fronte enogastronomico, per un'esperienza completa tra cultura e convivialità.

Un Impegno Costante tra Stagione Invernale ed Eventi Estivi.

"Il Poetry Slam di Castel Porrona è l'inizio della nostra vibrante stagione estiva."

Il Presidente, Andrea Lanzini, ha sottolineato l'impegno costante dell'Associazione: "L'energia del Nuovo Teatro Cinigiano non conosce sosta. Siamo già proiettati verso un'estate ricca di eventi emozionanti, e il Poetry Slam è solo il primo assaggio. Continuate a seguirci sui nostri canali social per scoprire tutte le novità che abbiamo in serbo per voi durante la bella stagione. Siamo estremamente soddisfatti del percorso intrapreso e del calore che il pubblico ci ha sempre dimostrato in questa prima stagione di gestione del teatro comunale. L'inizio della stagione estiva non è altro che il filo che lega un anno di teatro gremito di persone che ha ospitato già riuscitissimi appuntamenti di vario genere: dalla poesia alle commedie, ai concerti, e rappresenta un'ulteriore spinta verso il futuro. Per un teatro ritrovato e restituito ai cittadini, non ci fermiamo mai, dalla stagione invernale all'estate eventi senza sosta, questa è la nostra missione" conclude Lanzini.

La semifinale del Poetry Slam a Castel Porrona si preannuncia quindi come un momento di grande impatto culturale e un'occasione di festa per l'intera comunità, inaugurando con entusiasmo la stagione estiva e ribadendo il costante impegno del Nuovo Teatro Cinigiano nel portare arte e spettacolo sul territorio.

L'appuntamento è per il 31 maggio alle ore 21:00 ad ingresso libero e non è che l'ennesima dimostrazione della vivacità del Nuovo Teatro Cinigiano Aps. L'Associazione, che ha gestito con successo la prima stagione invernale del Teatro Comunale, ha saputo conquistare un ampio pubblico, registrando un notevole successo di partecipazione per tutti gli eventi proposti. Un riscontro che testimonia la sete di cultura del territorio e la capacità dell'associazione di proporre programmazioni di qualità.