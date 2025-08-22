Castel del Piano vuole pace per i popoli del medio oriente

Una mozione unitaria condanna le azioni di guerra israeliane e chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina

Castel Del Piano: “Il Consiglio comunale di Castel del Piano – illustra Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano – ha deciso unitariamente di far sentire anche la sua voce sulla vicenda di Gaza. Hamas con la sua violenza ha innescato una reazione israeliana che non ha paragoni nella storia. Noi condanniamo la barbarie terroristica di Hamas e contemporaneamente riteniamo che i conflitti tra popoli debbano essere risolti difendendo e riconquistando la pace. Il governo israeliano ha scelto di violare tutte le regole umane e di far pagare al popolo palestinese un prezzo immenso per punire i terroristi. Castel del Piano chiede a Israele di fermarsi e avviare un percorso di convivenza civile.”

La mozione, presentata dal consigliere Federico Badini, chiede al Governo italiano di sostenere con forza il cessate il fuoco e contestualmente compiere l’atto politico di riconoscimento dello Stato di Palestina.

“Castel del Piano lancia un appello e si unisce alle migliaia di prese di posizione – continua il consigliere Federico Badini – perché sia convocata rapidamente una conferenza di pace sotto la garanzia europea e internazionale e venga nel frattempo sospesa l’esportazione in Israele di armamenti italiani.”

La mozione, infine, prevede che siano promosse localmente attività e iniziative pubbliche di sensibilizzazione, solidarietà e aiuto umanitario a favore della popolazione civile palestinese.