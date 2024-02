Castel del Piano. Verso le elezioni del 8 e 9 giugno: “Vi aspetto da Venerio”

Castel del Piano: Cinzia Pieraccini ha iniziato ormai da tempo una campagna di ascolto e presentazione della sua candidatura civica alla carica di sindaco di Castel del Piano. In questo periodo sono stati decine gli incontri nelle frazioni e nel capoluogo e numerose le prese di posizione e definizione degli obiettivi per il governo del Comune. Con una pagina Facebook già popolata da un migliaio di utenti la Pieraccini ha iniziato a dipanare “un gomitolo” di nodi offrendo analisi e idee.



Dopo questo lungo “rodaggio”, a tre mesi e mezzo dalle elezioni, è stato programmato per sabato 10 febbraio alle 18 il primo incontro pubblico a cui è invitata tutta la popolazione. Come luogo per l’iniziativa è stato scelto una struttura storica di Castel del Piano, il ristorante da Venerio. Una scelta non casuale perché Venerio rappresenta la tradizionale capacità di accoglienza dei cioli e contemporaneamente è un simbolo di volontà di sviluppo possibile nel turismo.

Cinzia Pieraccini accoglierà i suoi concittadini interpretando pienamente lo spirito della sua proposta civica.

“La chiave del progetto che mi sostiene e su cui stiamo lavorando – afferma la Pieraccini – è la trasversalità dell’impegno per il bene della comunità. Castel del Piano è una realtà immobile con tante risorse che, in parte, rischiano il degrado. Serve una nuova iniziativa e capacità di governare il futuro. Serve coinvolgimento attivo della popolazione, dei giovani e degli anziani, delle imprese, per riannodare un tessuto dalle grandi potenzialità. Lo farò senza pregiudizi. In Comune avranno spazio il lavoro, l’impegno e le buone idee.”