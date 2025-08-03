Castel del Piano ospita l’Accademia Musicale Chigiana

Lunedì 4 agosto 2025 – Sala Franco Pellegrini, ore 21.15 – Ingresso libero

Castel del Piano: Il comune partecipa al prestigioso Chigiana International Festival & Summer Academy 2025, promosso dall’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Lunedì 4 agosto, alle ore 21:15, presso la sala Franco Pellegrini, andrà in scena un appuntamento musicale che vedrà protagonisti gli allievi dei corsi di Flauto e Oboe, due strumenti centrali della tradizione classica e sinfonica.

“La collaborazione con l’Accademia Chigiana nasce con la volontà di valorizzare e sviluppare la cultura musicale nel nostro comune. – commenta Cinzia Pieraccini sindaca di Castel del Piano - Siamo la sede di una scuola di musica che quest’anno festeggia 40 anni e di una filarmonica che ci accompagna dal 1807. Vorremmo che fosse l’inizio di una collaborazione dalle grandi prospettive culturali.”

I giovani musicisti si esibiranno sotto la guida di due figure di rilievo del panorama musicale internazionale:

Patrick Gallois, flautista e docente di fama mondiale

Christian Schmitt, rinomato oboista e docente

A completare l’ensemble, al pianoforte, due professionisti di grande esperienza: Alessandra Gentile e Luigi Pecchia.

L’iniziativa si inserisce nella rassegna Appuntamenti Musicali – Derive, che porta la grande musica nei territori della Toscana attraverso la collaborazione tra l’Accademia Chigiana e i Comuni ospitanti. Per Castel del Piano, si tratta di un’occasione preziosa per valorizzare la cultura musicale e offrire alla cittadinanza e ai visitatori un evento di alto profilo artistico, a ingresso gratuito.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.