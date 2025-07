Castel del Piano ospita Il giorno dell’innovazione e della sostenibilità

Sabato 19 luglio 2025 a Palazzo Nerucci una giornata di incontri su crescita, impresa e intelligenza artificiale

Castel del Piano: Il Comune continua nel percorso di ricostruzione del sistema di sviluppo territoriale aggiungendo tessere di riflessione, di approfondimento e di stimolo. In questi pochi mesi si è passati dall'enoturismo alla coltura del tartufo, dalla strutturazione delle manifestazioni di promozione alla valorizzazione della bellezza. È un metodo costante che vuole coinvolgere le energie e le capacità esistenti e attrarne di nuove. L'appuntamento di sabato 19 luglio 2025, un’intera giornata di approfondimento dedicata al futuro dei territori marginali, all’innovazione, alla sostenibilità e al ruolo dei giovani professionisti, ha tutte queste caratteristiche. Il giorno dell’innovazione e della sostenibilità, che si terrà nella Saletta di Palazzo Nerucci, ha come obiettivo confrontare e richiamare a Castel del Piano idee e persone e renderle lievito per il futuro.

“Abbiamo fortemente voluto questa giornata - commenta la sindaca Cinzia Pieraccini (foto cover) - perché crediamo che anche nei piccoli comuni si possa e si debba parlare di futuro. Non saranno solo parole. Vogliamo discutere insieme e rendere realtà il progetto della nascita di un hub che monitori il presente delle esigenze delle nostre aziende e il futuro di chi sul territorio potrebbe investire. Il workshop produrrà un business plan per la riapertura della libreria i cui risultati vengono presentati sabato. Innovazione, intelligenze – umane e artificiali – e sostenibilità sono le parole chiave del nostro tempo, e dobbiamo renderle concrete anche nelle aree interne come la nostra. Lo spopolamento si combatte creando opportunità, connessioni e valorizzando le competenze dei nostri giovani. Questa è la direzione che vogliamo seguire.”

Due le sessioni previste e aperte a tutti gli interessati:

Mattina (ore 10:30 – 13:00)

Spopolamento e ritorno | Crescita e innovazione delle imprese | Giovani idee e professionisti

Se ne parlerà con: Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano, Francesco Santioli, Sostenabitaly Società Benefit, Marta Pasqualini, Direttrice Fondazione Valtiberina, Maurizio Serafin, Ikigai Siena, Carlo Odoardi, Università degli Studi di Firenze, Carlo Vallati, Università degli Studi di Pisa, Leonardo Marras, assessore al Turismo e all’Economia, Regione Toscana.

Pomeriggio (ore 16:00 – 19:00)

Sostenibilità | Crescita immateriale | Intelligenza artificiale

Una conversazione tra: Luca Alici, Università degli Studi di Perugia, Daniele Monaco, Dottorando di ricerca – Sostenabitaly, Ilaria Tosti, Tosti Srl, Vincenzo Pii, ingegnere informatico in Google, Andrea Bernardelli, Accenture – Advance AI, Marco Patania, esperto in IA e Blockchain, Veronica Galli, Ingegnera ambientale

L’evento è organizzato da: Comune di Castel del Piano in collaborazione con Sostenabitaly, Veronica Galli, Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria, Innesto Lab, con il patrocinio di Regione Toscana e con il contributo di Tosti · lavorazioni meccaniche, Vallati srl, Future Technologies, Coop Unione Amiatina, Vichi Angelo, Banca Cras.

Info e contatti: i.dessalvi@comune.casteldelpiano.gr.it