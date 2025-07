Castel del Piano: nelle sere di agosto torna la zona pedonale per le vie del centro

Nelle sere di agosto il centro storico diventa zona pedonale, una scelta fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per valorizzare la vivibilità del borgo, rilanciare il commercio locale e restituire centralità al passeggio e alla socialità.

Castel del Piano: L’iniziativa, che coinvolgerà Piazza Garibaldi, Piazza Madonna e Corso Nasini, ha come obiettivo la fruizione di uno spazio urbano più accogliente, sostenibile e a misura di cittadino, dove residenti e turisti possano riscoprire il piacere di camminare, incontrarsi e vivere il paese con lentezza.

“Questa iniziativa vuole essere un primo passo verso un nuovo modo di vivere il centro – dichiara la sindaca di Castel del Piano Cinzia Pieraccini – un progetto che punta sulla qualità della vita, sull’identità territoriale e sulla promozione delle eccellenze locali. È anche un tentativo concreto di rianimare l’anima del nostro paese, sostenendo la piccola bottega e il commercio di prossimità. Vogliamo invitare cittadini, esercenti e visitatori a riappropriarsi degli spazi pubblici, a vivere il borgo con lentezza e a condividere momenti di socialità all’insegna della bellezza e della sostenibilità.»

Le serate di zona pedonale coincideranno perlopiù con gli eventi organizzati dal Comune di Castel del Piano per il mese di agosto, al fine di offrire a cittadini e visitatori un contesto più accogliente, sicuro e vivibile durante le manifestazioni estive.

Si parte sabato 2 agosto in concomitanza con Notizie dall’Amiata, secondo appuntamento sabato 9 agosto con il concerto di Caterina Cropelli in occasione di Castel del Piano al tramonto, poi domenica 10 agosto quando si esibiranno i Cardellini del Fontanino, giovedì 14 agosto in occasione del consueto concerto di mezz’agosto della Filarmonica Rossini, sabato 16 agosto, giovedì 21 agosto con il concerto spettacolo tributo a Lucio Dalla Ulisse coperto di sale, per concludere sabato 23 agosto per la Notte bianca.

Oltre alle iniziative dei locali e dei negozi del paese, ad accompagnare la pedonalizzazione, ci saranno anche le degustazioni di prodotti tipici amiatini promosse da Vulcanica.

L’area pedonale sarà istituita il 2,9, 10, 14, 16, 21, 23 agosto - dalle ore 19:30 alle ore 00:30 - nelle seguenti vie e piazze del centro abitato:

Piazza Garibaldi

• tra il civico n. 1 e il civico n. 6/A (lato MPS)

• tra il civico n. 32/B e il civico n. 32/A (lato canonica)

Viale Vittorio Veneto dal civico n. 6 – intersezione con Piazza Donatori di Sangue – fino a Piazza Garibaldi

Via Marconi

Via dell’Opera

Piazza Madonna

Corso Nasini

L’accesso al centro sarà consentito da Porta Amiata. Si consiglia di parcheggiare negli spazi di piazza Rosa Guarnieri Carducci, nei piazzali dello stadio e nel parcheggio di piazza Donatori del sangue.