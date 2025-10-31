Castel del Piano: l'ufficio turistico diventa IAT. Un nuovo servizio per valorizzare le risorse locali.

Accoglienza, informazioni, adeguata presentazione della nostra comunità e dell'offerta turistico ricettiva di Castel del Piano.

Castel del Piano: L'ufficio IAT - informazione e accoglienza turistica - di Castel del Piano è una realtà che inizia a funzionare e permetterà al territorio di essere stabilmente collegato nel sistema dell'ambito turistico dell'Amiata, della provincia di Grosseto e dell'intera Toscana.

"Con la trasformazione in ufficio IAT - commenta Arianna Arezzini, assessore alla promozione del territorio -, Castel del Piano si apre ancora di più al mondo, offrendo ai visitatori un punto di accoglienza dove scoprire la bellezza, la storia e l’autenticità del nostro territorio. È un progetto nato in risposta alle indicazioni del Nuovo Testo unico del turismo di Regione Toscana, sviluppato in collaborazione tra amministrazione comunale e associazione Nuova pro loco, che rafforza la nostra capacità di raccontare e valorizzare le eccellenze locali mettendole in rete con il resto dell'Amiata e della Toscana attraverso il portale regionale Make di Visit Tuscany. Vogliamo che chi arriva qui si senta accolto e abbia facilmente accesso alle informazioni necessarie per vivere un'esperienza autentica e su misura con le proprie esigenze".

Il passaggio è stato voluto fortemente dalla Giunta comunale ed è stato promosso in convenzione con la nuova Pro Loco Castel del Piano che da tempo si occupa dell'informazione turistica in paese.

Il servizio è già programmato per gli ultimi mesi del 2025 e garantirà l'accoglienza turistica in tutto il 2026.

OTTOBRE

31 ottobre 9-13 e 14-16

NOVEMBRE

8/9 novembre 10-12

15/16 novembre 10-12

22/23 novembre 10-12

28/30 novembre 10-12

DICEMBRE

6-7-8 dicembre 9-13 e 14-16

13-14 dicembre 9-13 e 14-16

20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-31 dicembre 9-13 e 14-16

25 dicembre escluso



