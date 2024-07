Cultura Castel del Piano. In vigore l’orario estivo per la visita di Palazzo Nerucci 15 luglio 2024

Castel del Piano: Entra in vigore dal 15 luglio l’orario estivo di apertura di Palazzo Nerucci nel comune di Castel del Piano: il museo resterà aperto tutti i giorni, fino al 10 settembre, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 19.

"Palazzo Nerucci è la tappa obbligatoria dei turisti che intendano conoscere la storia, l'arte e la cultura di Castel del Piano e dell'Amiata. – sottolinea la sindaca Cinzia Pieraccini –. Oltre ad ospitare e custodire la memoria collettiva è un corpo vivo che produce cultura e che è nostra intenzione valorizzare sempre di più, come centro culturale per eccellenza della comunità." Bellissimo esempio di architettura cinquecentesca, Palazzo Nerucci ospita al suo interno la collezione d'arte del Comune. Il piano nobile raccolte opere di diverso genere, pittura e grafica, scultura, reperti archeologici, che nel corso degli anni sono entrate a far parte del patrimonio della comunità. Nell'ala est si trovano le collezioni artistiche: il Salone dei Notabili, 8 ritratti di "uomini illustri "di Castel del Piano, che hanno contribuito alla crescita sociale, economica, artistica del paese. Segue poi la Raccolta d'arte, composta da un primo nucleo di dipinti provenienti da un lascito di fine '800, tra cui spiccano l'autoritratto a pastello di Rosalba Carriera, famosa artista veneziane del '700 e un ritratto a ricamo del Granduca Leopoldo di Lorena. Ad esse si sono aggiunte altre opere, tra cui la "Madonna col Bambino" e la "Tavola Ginanneschi", una veduta del paese di Castel del Piano nel '700. Le ultime tre sale ospitano la Pinacoteca Edo Cei, con caricature, manifesti e dipinti dell'artista che testimoniano il suo legame con il territorio amiatino e le Sculture di Piero Bonacina, opere contemporanee in pietra e legno. Nell'ala ovest è possibile ammirare l'Antiquarium, che raccoglie circa 120 pezzi la maggior parte dei quali riferibili al III-I sec. a. C. Le collezioni d'arte sono gestite dall'associazione Imberciadori. Info: 3356095786



