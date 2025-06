Castel del Piano: il Comune acquista un capannone per ricoverare le attrezzature del Palio e delle Feste

La struttura nasce per la qualificazione e valorizzazione presente e futura delle manifestazioni tradizionali

Castel del Piano: Il Comune dopo aver acquistato lo scorso anno la sabbia silicea per migliorare e rendere ancor più sicura la pista del Palio ha deciso di strutturare ulteriormente le attrezzature destinate alla gestione della manifestazione più importante. In località le Cellane, nella zona artigianale di Castel del Piano, è stato acquistato un capannone funzionale e ampio che da quest'anno offrirà un ricovero sicuro e una tutela alla sabbia e a tutte le attrezzature che sono indispensabili all'organizzazione del Palio.

“L'obiettivo del Comune, - commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano - anche con questa struttura, è la qualificazione e il miglioramento costante dell'immagine e dell'organizzazione del Palio in un percorso avviato e condiviso con i priori delle contrade, il presidente della Consulta e il magistrato. Diamo così organicità alle Feste. Diamo stabilità e una visione futura che travalica le amministrazioni comunali e riconsegna alla comunità il valore delle manifestazioni.”.

L’acquisto della nuova struttura offre un luogo sicuro in cui tenere tutto l’anno la sabbia insieme a quanto viene utilizzato per l’intero allestimento di piazza Garibaldi. Il capannone, poi, permette di recuperare molto spazio nel magazzino comunale che potrà essere riorganizzato in maniera più funzionale, e di avere un unico luogo in cui stoccare ciò che serve per le feste di settembre.