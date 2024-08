Castel Del Piano e Massa Marittima, al via la selezione per il nuovo Primario di Radiodiagnostica

Il direttore generale D’Urso ha firmato la delibera per la selezione. Ad agosto si conclude il concorso per il posto da Radiologo per il «Sant’Andrea»



Grosseto: Proseguono gli sforzi della Asl Tse per rafforzare il personale sanitario a beneficio dei presidi ospedalieri e in particolare nei confronti delle strutture periferiche. Novità sono in arrivo in tema di Radiologia, con l’avvio di una procedura di selezione per il nuovo Primario dei reparti di Radiologia a Castel Del Piano e Massa Marittima, altre risorse professionali verranno individuate attraverso la procedura concorsuale per i medici da destinare a zone disagiate.

Relativamente al primo intervento, con atto deliberativo del 30 luglio 2024, il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est ha adottato il provvedimento di indizione dell’Avviso pubblico per un incarico quinquennale per il Direttore di Radiodiagnostica per la Uoc di Radiologia delle strutture ospedaliere di Castel Del Piano e Massa Marittima. L’atto del dg Antonio D’Urso va ad interessare un settore particolarmente bisognoso di nuove risorse professionali.

Questa procedura è svolta in contemporanea con l’altra connessa al reclutamento di dirigenti medici (tra cui proprio radiologi) per gli ospedali di zona disagiata. Su questa seconda attività, è del 23 luglio la selezione tramite bando regionale Start Smart per un posto di Radiologo all’ospedale di Massa Marittima, la procedura si concluderà a fine agosto.

«In una fase congiunturale complessa - dichiara il direttore generale Antonio D’Urso - l’Azienda Usl Toscana sud est prosegue nel reperimento delle figure professionali più carenti. Con queste due iniziative puntiamo al rafforzamento di due strutture ospedaliere particolarmente bisognose in tema di radiologi, da sottolineare la strategia regionale che punta a valorizzare i medici da destinare alle aree periferiche».