Cronaca Castel del Piano: Anziana donna investita da un auto finisce in ospedale 9 febbraio 2024

9 febbraio 2024 240

240 Stampa

Redazione

Castel del Piano: Nella centralissima via dei Mille a Casteldelpiano attorno alle ore 12.10 i sanitare del 118 sono intervenuti per soccorre un pedone investito da auto. La vittima dell'incidente è una donna di 75 anni, soccorsa e trasportata in codice 2 al Pronto soccorso di Castel del Piano. Sul posto sono intervenute l'automedica di Castel del Piano, l'ambulanza della Misericordia Castel del Piano e Polizia Municipale. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Castel del Piano: Anziana donna investita da un auto finisce in ospedale Castel del Piano: Anziana donna investita da un auto finisce in ospedale 2024-02-09T17:42:00+01:00 71 it Castel del Piano: Anziana donna investita da un auto finisce in ospedale PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/03/01/20210301162409-eb7c2af1.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/03/01/20210301162409-eb7c2af1.jpg Maremma News Amiata, Fri, 09 Feb 2024 17:42:00 GMT